Bruno García: "Lo de IU Cádiz con Navalips es llamativo, por no decir incoherente"

Cádiz/El alcalde de Cádiz no es vidente pero la lógica lo lleva a "intuir" que "Izquierda Unida va a criticar que las 202 viviendas proyectadas para el barrio de Puntales salgan en modelo VPO", ha asegurado tras informar de la aprobación del proyecto de reparcelación de este proyecto que le ha dado pie para afear "a una parte de una parte de la oposición" su posición respecto a la promoción de Navalips, "que según he leído se han desmarcado porque las viviendas no son en alquiler sino protegidas", ha dicho Bruno García que ha tachado de "totalmente incoherente " a IU Cádiz.

"Están haciendo totalmente lo contrario a lo que dicen", ha sentenciado el primer edil que ha asegurado que "Izquierda Unida estaba en la firma de Navalips, en tanto en cuanto que formaba parte del Gobierno en ese momento y que el delegado de Urbanismo era de ese partido". Un proyecto que ya entonces "contemplaba 400 viviendas protegidas y 400 de renta libre, repito, de renta libre", ha insistido.

En este sentido, el responsable del Ayuntamiento gaditano ha recordado que esa iniciativa ha pasado "por distintas fases", la última, su aprobación en pleno hace unas semanas, donde Adelante Izquierda Gaditana "donde se integra IU" votó a favor de este modelo.

Pero, además, señala García que Navalips "está siendo impulsada por el Gobierno de España y, si no me equivoco, a esta hora, Izquierda Unida forma parte del Gobierno de España porque forma parte de Sumar", ha subrayado sobre la postura que el partido hizo pública en estos días. "Llamativo, por no decir, incoherente", se ha sorprendido el alcalde de Cádiz que también se retrotrae a otras actuaciones pasadas de los ediles de Izquierda Unida cuando estaban en el poder.

"Entiendo que defienden que toda la VPO tiene que ser para alquiler social, pero cuando ellos gobernaban hacían algo muy distinto. Así, recordemos de la reunión y acuerdo entre un grupo privado (Grupo Q), el alcalde anterior (José María González) y la concejala de Vivenda, que era de IU, (Eva Tubío) para establecer las condiciones para las viviendas de San José, pues ahí no se habló de modelo de alquiler, creo que no fue así... Lo que fue es que de las 104 viviendas todas eran con posibilidad de venta en 7 años y podían acceder todas las personas que estuvieran en un rango de 5 veces por encima del Iprem, por tanto, de alquiler social, nada", ha criticado.