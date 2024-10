Bruno García descarta la cesión de suelo público a los empresarios del acuario en Cádiz

D. C.

Cádiz/ El Ayuntamiento de Cádiz no cederá suelo público de propiedad municipal para el proyecto de acuario que pretende poner en pie desde hace al menos seis años un grupo de empresarios que dice manejar una inversión de 25 millones de euros.

A pregunta de este periódico tras la Junta de Gobierno Local, el alcalde, Bruno García, dijo conocer el proyecto desde hace unos meses, cuando se lo presentaron sus promotores. A ellos les animó a pujar por el inmueble de la antigua Escuela de Náutica, por el que se mostraron interesados, y que la Junta de Andalucía, propietaria del edificio, sacará pronto a subasta.

Bruno García entiende que si la inversión que maneja el grupo de promotores no contempla una partida destinada al suelo es que el proyecto no está completo e insistió en que concurran a la subasta de la antigua Escuela de Náutica. “Justo ahora van a tener ahí una puerta abierta”, dijo.

Respecto al interés de los promotores también por el solar del Campo de las Balas, el alcalde fue muy claro: el Campo de las Balas se venderá a una cadena hotelera, que es el uso que contempla el Plan General de Ordenación Urbana.

“Nosotros desde el Ayuntamiento no podemos regalar el suelo, ni a esta empresa ni a ninguna otra. Además, no se me ocurre ningún sitio, ningún espacio más maravilloso [que la Escuela de Náutica] para montar ese proyecto. Ahora tienen la oportunidad perfecta”, recalcó.