Bruno García, alcalde de Cádiz: "Si lo que quiere el PSOE es que nos saltemos las listas de Procasa, la respuesta es no"

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, quiso sacar a la luz algo que este jueves ponía sobre la mesa el PSOE a pesar de la poca repercusión mediática que ha tenido. El caso es el de Tamara Manzano, madre de dos hijas menores. El próximo 1 de abril tendrá que dejar la vivienda de Procasa que ahora mora en régimen de okupa, en la barriada de Guillén Moreno.

El PSOE lo puso este jueves durante el pleno de los presupuestos, sin apenas repercusión mediática, y este jueves ha sido el propio Bruno García el que, sin que nadie le preguntara al respecto, el que sacaba de nuevo a la luz este caso que, según fuentes municipales es "espinoso".

Admite que él personalmente se ha reunido ya en varias ocasiones así como personal de Servicios Sociales para intentar buscar una solución a Tamara Manzano. "Esa persona ha sido atendida. Recordar que okupa un espacio publico, una vivienda pública y no hay que dejar de lado que el Ayuntamiento tiene que velar por el espacio público por lo que ha tenido que presentar una denuncia".

A pesar de ello, el Ayuntamiento ha pedido a los Juzgados que se aplace o incluso se paralice el lanzamiento de la decisión judicial que obligaría a Tamara Manzano a dejar la vivienda que tiene okupada en Guillén Moreno, al menos mientras no se encuentra una satisfacción, dentro de la ley, y que satisfaga a cuanto más gente mejor.

El alcalde destaca que entiende que "la situación de esta persona es dura y compleja pero tienen que saber que nuestra obligación además de atenderles y buscar soluciones a corto plazo es la de preservar el espacio público que esta persona está okupando de manera indebida".

Bruno García pidió comprensión a la ciudadanía: "Ustedes tienen que entender que, además de esta situación, en la ciudad existen otras similares y en la fórmula de este Ayuntamiento a la hora de conceder las viviendas en el ciudad debe prevalecer un criterio técnico". Así, el primer edil dejó muy claro que su obligación y la de su delegación de Asuntos Sociales es tener en cuenta cada situación personal de cada uno de los DNI que aparecen en la lista de demandantes de viviendas.

"Pues les digo que esa lista existe y que esa lista valora la situación de cada persona, y resulta que delante de esa pesona que ha okupado una vivienda pública hay más de cien personas en espera. Cien personas que tienen nombre, vida, dificultades, historias rotas... y nuestra obligación es que se cumpla el criterio técnico porque estaría mal que yo decidiera quién va en cada casa", destacó el alcalde de Cádiz.

Asimismo, Bruno García incidió que la norma de convivencia es respetar esa lista y cumplir el criterio social marcado. Cada persona tiene una puntuación y si hay cien por delante este Ayuntamiento tiene que velar por que esas cien tengas garantiza los sus derechos. La ocupación no puede ser un criterio válido".

García explicó que en otras ciudades el criterio es otro y se hacen, por ejemplo sorteos y es otra fórmula. "Pero en Cádiz nos hemos impuesto esta que creo que responde más y mejor al criterio más social y está más cerca del sufrimiento de las personas".

Así mismo, el alcalde confesó no entender a la oposición que quiere sacarle a todo esto un rédito político. "¿Por qué? ¿Me están pidiendo que me salte la lista? La respuesta es no ¿Qué le decimos a esas más de cien personas que están por delante en la lista de demanda de vivienda".

De hecho afirma no entender tampoco a qué viene todo esto porque esto de la lista no es nada nuevo y ya era el criterio que prevalecía en el gobierno anterior y el anterior.

Y apareció el espíritu de Kichi: tres denuncias con desahucio incluido

Y fue ahí donde salió a relucir la forma de llevar este tipo de asuntos que tenía el anterior gobierno de José María González 'Kichi', "que se ha llevado año diciendo por ahí que es un equipo de gobierno que paraba los desahucios, pero les mintieron. ¿Saben cuantas veces el partido que tenía como asesor a David de la Cruz puso demandas y denuncias contra okupas para que el Juzgado llevase a cabo sus desahucios?". Fueron 20 personas las denunciadas y de esas 20, tres acabaron en lanzamiento de una sentencia que los dejó en la calle. Pero pasó y pasó y nadie dijo nada de eso". "La gente no sabe que detrás de cada tuit que colgaban en las redes sobre esos desahucios había muchas denuncias de los entonces asesorados por David de la Cruz".

El motivo de la denuncia y la ejecución del desahucio fue la falta de pago, según demostró Bruno García con documentos que puso delante de la prensa. "La gente de De la Cruz lo hizo porque no pagaban y no en cumplimiento de obligación que tiene el Ayuntamiento de velar por el espacio público", según el alcalde.

Es más, puestos a atacar a la oposición y más concretamente al PSOE que fue el grupo que puso este jueves sobre la mesa el caso de esta señora, Bruno García insistió en que "en este tipo de situaciones la demagogia no sirve. Asi que le pido a la oposición que sepa informar a la ciudadanía de que existe un listado de personas. Existe un grupo de funcionarios que se ocupan del estricto cumplimiento de los criterios sociales para la baremación y no puedo hacer otra cosa que defender ese orden y esa convivencia que nos hemos impuesto".

Es todo muy complicado, según reconoció el alcalde porque detrás de cada número de DNI hay una historia "de mucho sufrimiento. No es decisión mía como alcalde ver a quién se va a dar una casa u otra. Eso no va a pasar", garantiza Bruno García.

A pesar reconoció que no son precisamente "insensibles. Nos hemos sentado personalmente con esa persona y trataremos de buscarle una solución, pero ésta no es nunca saltarse la lista en la que hay mujeres gaditanas que están en peor situación que la señora okupa de Guillén Moreno".