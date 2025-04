Brigadas Inquilinas detectan 13 fincas en venta en Cádiz con riesgo de expulsión de sus vecinos

Activistas de las Brigadas Inquilinas del Sindicato de Inquilinas de Cádiz han detectado ya en el casco histórico de la ciudad 13 fincas en venta con alrededor de entre 70 y 80 viviendas en las que los vecinos corren peligro de ser expulsados, según informó a este periódico Andrés Pradillo, uno de los portavoces de esta organización implantada en Cádiz hace unos meses.

El martes 1 de abril, las Brigadas Inquilinas visitaron tres edificios en venta con alrededor de 20 viviendas. “En dos de ellos, la situación es supergrave, explicó a Diario de Cádiz este representante del Sindicato de Inquilinas de Cádiz. “En una de ellas les han subido un 100% el alquiler, de más de 400 a más de 800 euros, de manera ilegal, porque no podían hacer una renovación de contrato. En la otra, el acceso a la finca y las zonas comunes permanecen en un estado ruinoso para intentar echarles y los vecinos y vecinas no sabían que el edificio estaba en venta”, detalló Andrés Pradillo. Ambas se encuentran en pleno centro histórico gaditano, en el entorno de la calle San José, si bien por el momento desde la organización no quisieron precisar más su ubicación hasta que no establezcan posteriores contactos con los afectados.

“Les informamos de que su edificio está en venta con ellos dentro y que es probable que les intenten expulsar de alguna manera, o para hacer apartamentos turísticos o para poner alquileres altísimos o para vender la finca entera para viviendas de lujo, que es lo que vemos que está pasando en Cádiz”, explicó el representante de la organización.

“Les recomendamos que se organicen en torno al sindicato, como se está haciendo en otras muchas ciudades y estamos empezando a hacer en Cádiz, para presionar y que no vendan la finca o para poder renovar contratos de alquiler a precios razonables y conforme a la ley, por cinco años”, añadió el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz.

“La idea es negociar con la propiedad, que en estos casos concretos no sabemos cómo van a reaccionar, si les va a parecer bien o mal, como se intenta en todos los bloques de lucha que tiene el sindicato tanto en Cádiz, como en Málaga, Madrid y Cataluña”, respondió a pregunta de este periódico.

Las Brigadas Inquilinas tienen previsto seguir visitando en informando a los vecinos en alquiler en otras fincas en venta. Mientras tanto, ya preparan su participación en la manifestación del próximo sábado 5 de abril que convoca la plataforma ciudadana Cádiz Resiste, que es la organización que llama en la capital gaditana a esta jornada de protesta a nivel nacional. Con ella está colaborando estrechamente el sindicato en la pegada de carteles, en la coordinación estatal y en otros detalles.

A nivel nacional, las manifestaciones se convocan en ciudades de toda España bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”. En Cádiz le han añadido “Cádiz no se vende” y partirá a las 12:00 horas de la Plaza de San Antonio para terminar en la de San Juan de Dios.

La plataforma Cádiz Resiste considera que la crisis de vivienda en la ciudad, “generada por la turistificación y la mercantilización de la vivienda, ha alcanzado el límite, impidiendo que pueda ser una ciudad donde tener viviendas dignas y unos barrios vivibles”, además de poner en riesgo “el futuro del municipio por la pérdida paulatina de más de 1.000 habitantes por año”.

El colectivo señala que esto no es específico de la ciudad, sino que es “una dinámica consustancial al modelo económico que impera en todos los territorios del país, que antepone los beneficios de unos pocos frente a una vida digna para todas y todos”. De ahí el carácter estatal de las movilizaciones.

“No vamos a permitir que nos echen de nuestras casas para el beneficio económico de unos pocos”, dicen desde sus redes sociales. “¿Te duele ver cómo suben los precios del alquiler y se van nuestros vecinos y vecinas? ¿Estáis hartxs de que nuestra juventud y vecinxs de todas las edades tenga que irse de su ciudad y su lugar lo llenen turistas? ¡Solo nosotrxs podemos pararlo!”, manifiestan desde Cádiz Resiste en sus redes.