La Bonoloto deja este viernes 82.000 euros en la avenida del Perú de Cádiz
Otro boleto de Segunda Categoría se ha validado en Buelna (Cantabria)
La Bonoloto deja más de un millón de euros en San Fernando
El sorteo de BonoLoto celebrado este viernes 26 de diciembre ha dejado 82.673,26 en Cádiz, donde se ha repartido uno de los dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos y un complementario), tal y como ha informado la Oficina de Prensa de las Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente, el boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 21.060 de CÁDIZ, situado en la avenida del Perú. Por su parte, el segundo boleto acertante ha sido validado en el Despacto Receptor el número 69.600 de Los Corrales de Buelna (Cantabria), situado en la avenida de Cantabria, 23.
Cabe enmarcar que no se han dado boletos acertantes de Primera Categoría en esta ocasión.
