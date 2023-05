“Lo más bonito es formar parte de un momento tan especial en la vida de las familias”

Charo Rivero es una de las reconocidas matronas de Hospitales Pascual. Hablamos con ella en el quirófano, justo después de asistir a un parto, de lo bonito que es el trabajo de matrona.

–¿Qué es lo más bonito de la profesión de matrona?

–Formar parte de un momento súper especial en la vida de una familia. Hay quien pasa la mañana en una oficina y yo tengo la suerte de pasarla trayendo niños al mundo.

–¿Cuáles son los momentos más inolvidables que ha vivido en un parto?

–Tantos momentos inolvidables… Desde ver a padres desmayarse hasta parejas que no saben el sexo ni han querido saberlo hasta el momento y lo descubren cuando el bebé nace. En ese momento todos los profesionales que estamos asistiendo al parto estamos deseando que el bebé nazca para saber su sexo y es curioso porque ves que para los padres no es tan importante. Nace el bebé, lo besan, lo sienten, lo abrazan y hasta que ha pasado un tiempo no se asoman a ver cuál es su sexo, porque para ellos lo importante es su vida.

Técnica 'Piel con piel' “Cuando el bebé nace se coloca en el pecho de la madre para que empiece a darse esa conexión mágica”

–¿Qué técnicas se están implementando ahora en los partos?

–Nosotros aplicamos siempre la técnica de “piel con piel”, que consiste en que en el momento en el que el bebé nace, si el bebé y la mami están bien, se coloca al bebé en el pecho de la madre para que empiece a darse esa conexión mágica entre el bebé y su madre. Esta conexión mejora la lactancia y ayuda a la madre con los momentos de ansiedad y nervios del postparto, a por supuesto la salud física y psíquica de ambos desde el día del parto al día de mañana.

–¿Qué es lo más especial del primer día de ser madre?

–La capacidad que tenemos las mujeres de parir, de dar vida de la forma que lo hacemos sin que nadie nos explique cómo lo tenemos que hacer.

Es algo muy natural y bonito, y muy mágico a la vez.

Cada día me sigo sorprendiendo de la fuerza que tienen las mujeres para parir, y muchas incluso repiten, y más de una vez (sonríe con dulzura y orgullo).

Hablando del parto y de este primer día, tenemos que hablar de la placenta y de este papel tan importante que juega en la vida del bebé hasta que nace.

Ser madre “Es algo muy natural y bonito. Cada día me sorprendo de la fuerza que tienen las mujeres para parir”

–¿Para qué sirve una placenta y qué papel juega en el desarrollo del bebé en el vientre de la madre?

–Dar de comer al bebé. La placenta tiene una cara rugosa que está pegada al útero de la mami. Desde ahí con todos sus capilares transmite al cordón umbilical del bebé el oxígeno y todos sus nutrientes. Gracias a la placenta y el cordón umbilical, los bebés comen y respiran durante los 9 meses de embarazo.

–¿Qué tal ha sido el parto que acaba de asistir?

–Muy inesperado, muy rápido, pero la mamá ha sido una campeona, lo ha hecho muy bien.Justo ahora se encuentran descansando y practicando la primera lactancia materna y piel con piel.

