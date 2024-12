Blanca Flores: "Ni me planteo ser candidata a la Alcaldía de Cádiz"

La presencia de Blanca Flores en la vida diaria de Cádiz capital es constante. Participa en numerosos actos sociales y políticos, lo que lleva a algunos de los suyos, y de otras formaciones, a situarla como candidata a la Alcaldía en 2027.

Pregunta.–Tras ir acumulando experiencia en la gestión política de la provincia ¿se plantea optar por la candidatura del PSOE a la Alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales?

Respuesta.–Para nada. Yo estoy en lo que estoy. Y la candidatura a la Alcaldía de Cádiz capital no entra en mis planteamientos de futuro. Ahí está Óscar Torres que tengo muy claro que lo está haciendo muy bien por lo que no toca para nada hablar de candidatos. Vamos, yo ni me lo planteo.

P.–Usted viene de una política activa en materia de cultura. Forma parte de colectivos que promocionan la vida cultural de Cádiz y su provincia. No creo que me equivoque si pienso que le dolerá, como subdelegada del Estado, el parón que desde hace tres décadas acumula la última fase de la ampliación del Museo de Cádiz, responsabilidad del Ministerio de Cultura.

R.–He tenido la visita de Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, y hemos tratado algunos asuntos. Uno de ellos se centró en la necesidad de activar cuanto antes la última ampliación del Museo de Cádiz. Junto a ello, tenemos también pendiente, los problemas que se han tenido con la obra del cerramiento superior del edificio y de su patio principal (que se llevó largos meses en obras, y que vuelve a dar problemas de filtraciones de agua). Son cuestiones que hay que solventar.