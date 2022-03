"Ir en bicicleta por la playa de Cádiz no es una de nuestras prioridades"

La nueva ordenanza que este viernes se debate en el Pleno municipal establece la autorización del uso de la bicicleta “todo el año” en las playas.

Esta novedad, junto a la posibilidad de practicar el nudismo en cualquiera de las playas de la ciudad, algo que no está exento de polémica y debate tanto en las calles como en las redes sociales, ha convertido a esta ordenanza en algo que, de salir adelante, significará un antes y un después en las imágenes que presentarán las playas gaditanas en la que ya no será complicado ver una bicicleta por la orilla sorteando a bañistas y niños haciendo castillos de arena.

Sobre esta cuestión, Juanmi Solana, portavoz de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, ha querido dejar claro que "no es prioritaria" para ellos. De hecho considera Solana que no es nada habitual que las bicicletas vayan por la playa, "sobre todo porque la arena deteriora la bici, el plato, las coronas, los frenos. De ahí que para nosotros no es algo que reivindiquemos expresamente".

Desde la Asamblea Ciclista de la Bahía de Cádiz dejan claro que también es cierto que ya se venden bicicletas preparadas para andar sobre la arena, con ruedas más gruesas, incluso eléctricas, pero "siempre hemos puesto por delante que se respete al máximo la zona dunar que gozan de protección". Así, los ciclistas no ven bien que las bicicletas circulen por esas zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental aunque sí por la orilla, "ya que por la arena seca es algo impensable por cuestiones obvias".

"Nuestras reivindicaciones van más por otro lugar y exigimos siempre cuestiones como que se complete la red viaria para ciclistas o bien que las obras no se eternicen en el tiempo", según Juanmi Solana.

"Ésta no era una prioridad nuestra, ni mucho menos. Si se permite, bien, pero no es una prioridad". Solana quiere dejar muy claro en sus declaraciones que "no olvidemos que nosotros, antes que ciclistas, somos peatones y creemos que el viandante tiene que tener su zona y el ciclista la suya y no podemos ir en bici por zonas repletas de peatones y, en este caso de bañistas poniendo así en peligro tanto su integridad como la nuestra".

"Todo esto debe quedar muy bien recogido en esa ordenanza. No nos oponemos pero pensamos que hay que regularlo muy bien". Así insisten que sus prioridades son otras como que se acabe con el carril bici de la carretera de Astilleros o que "se tape de una vez el boquete de la Cuesta de Las Calesas que lleva tanto tiempo abierto y que supone un obstáculo que pone en peligro tanto al peatón como al ciclista, ya que la obra obliga a la bicicleta a salirse de su carril y a mezclarse con los peatones, algo que pueda conllevar accidentes y molestias para los peatones, que son siempre para nosotros el elemento prioritario".