La Biblioteca Provincial de Cádiz crece en usuarios y número de visitantes

La Biblioteca Provincial de Cádiz cerró 2025 como un buen año. El centro de la plaza de las Tortugas logró subir respecto a 2024 tanto en número de usuarios como en visitantes, según los datos aportados a este periódico por la Junta de Andalucía, que gestiona la biblioteca a través de la Consejería de Cultura.

Así, durante el pasado año, la Biblioteca Provincial alcanzó los 51.701 usuarios, casi mil más que en 2024, cuando la cifra se situó en los 50.784 usuarios registrados.

En cuanto al número de visitantes, los datos oficiales los sitúan en 105.272 personas durante 2025. Esta cifra es superior a la de 2024, cuando hubo 103.916 visitas, y a la de los dos años anteriores: 101.457 (2023) y 86.410 (2022).

También se produjo el año pasado un incremento en el número de actividades culturales en la Biblioteca Provincial, al pasar de las 220 de 2024 a las 249 de 2025. El único descenso que reflejan las cifras aportadas por la Junta es el que se refiere al número de préstamos a usuarios particulares, que fueron 36.115 el pasado año frente a los 36.622 de 2024.

En cifras globales, según informó la Junta en nota de prensa, las bibliotecas públicas gestionadas por Cultura –la Biblioteca de Andalucía, en Granada, y las ocho bibliotecas provinciales– alcanzaron los 520.189 usuarios inscritos en 2025, un 2% más que en 2024. Desde 2018, esta cifra ha subido un 14,7%, con más de 67.000 nuevas personas registradas.

A lo largo del último año, todos los centros de la Junta de Andalucía incrementaron su número de usuarios inscritos mes a mes. Del total de personas inscritas en las bibliotecas públicas, el 48% son hombres y el 52% de mujeres.

Por centros, la biblioteca Francisco Villaespesa de Almería sumó 62.586 usuarios inscritos; la Biblioteca Provincial de Cádiz, los ya reseñados 51.701; Grupo Cántico de Córdoba, 33.503; Granada, 98.700; la biblioteca de Huelva, 58.915; la de Jaén, 55.400; Málaga, 31.005; la biblioteca Infanta Elena de Sevilla, 116.182, y la Biblioteca de Andalucía, 12.197.

Por otro lado, las bibliotecas recibieron en 2025 un total 1.388.409 visitas. El reparto fue: la Francisco Villaespesa de Almería sumó 158.171; la de Cádiz, 105.272; la Grupo Cántico de Córdoba, 256.089; la de Granada, 122.275; la de Huelva, 91.009; la de Jaén, 125.339; la de Málaga, 160.207; la Infanta Elena de Sevilla, 231.310, y la Biblioteca de Andalucía, 138.737.

Además, las bibliotecas registraron 386.078 préstamos presenciales, un 1% más de los registrados en el año anterior. Más de 364.000 de los préstamos fueron libros, pero también se pusieron a disposición de los usuarios publicaciones periódicas, documentos audiovisuales, sonoros y electrónicos, según se destaca en la nota de prensa autonómica.

También se realizaron un total de 3.926 actividades culturales –presentaciones de libros y encuentros con autores, preferentemente–, con la asistencia de 103.158 personas.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, subraya “el papel fundamental de las bibliotecas públicas en el incremento registrado en los hábitos de lectura en Andalucía, con 6,7 puntos más que en 2018. Queda mucho por hacer, pero hemos pasado de ser una de las comunidades con peor índices de lectura a situarnos a solo 2,7 puntos de la media nacional”.