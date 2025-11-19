La barriada de la Paz de Cádiz, "un barrio de segunda para el PP", según los socialistas

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres y el secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, han mantenido una reunión con el presidente de la AVV Bahía Gaditana, Gonzalo Pando, y otros miembros de la Junta Directiva para hacer un seguimiento de las necesidades del barrio.

En el encuentro, Gonzalo Pando reiteró la necesidad de encontrar un espacio de mayor tamaño para la sede de la asociación de vecinos. “La asociación realiza un número cada vez mayor de talleres y si pudiesen ampliar sus actividades darían un mejor servicio al barrio”, ha explicado Torres, que ha puesto en valor el trabajo que realizan desde la AVV Bahía Gaditana, “una labor imprescindible que funciona como motor social y facilita la cohesión vecinal”.

Por otra parte, durante el encuentro, también ha salido a la luz la “dejadez absoluta” de Bruno García respecto al barrio. Óscar Torres ha calificado como "intolerable" el deficiente estado del alumbrado público, que deja numerosas calles en "penumbra total" y la falta de mantenimiento urbano, con parterres rotos, aceras agrietadas y bordillos levantados, que incluso han provocado numerosas caídas entre los vecinos, han advertido desde la asociación.

Asimismo, los vecinos también pusieron el foco en la necesidad urgente de acometer la poda del arbolado, cuyas ramas invaden en ocasiones las ventanas de las viviendas, generando sombras, humedad y facilitando el acceso de insectos. La falta de limpieza y el mal estado de las zonas ajardinadas han sido otras de las quejas unánimes de la asociación, que denuncian una clara desigualdad en la atención municipal en comparación con otras zonas de la ciudad.

"La Barriada de la Paz no puede seguir siendo un barrio de segunda para el PP. Sus residentes pagan sus impuestos y merecen los mismos servicios de limpieza, mantenimiento e iluminación que el resto de Cádiz. Exigimos a Bruno García que atienda de manera inmediata estas demandas que afectan directamente a la calidad de vida y la seguridad de los vecinos, y que no olvide la demanda de la asociación de disponer de una sede mayor para poder atender las necesidades de sus vecinos y vecinas”, ha concluido Óscar Torres.