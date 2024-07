"Las banderas azules a las cuatro playas de Cádiz son un premio a un trabajo excelente"

D. C.

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, izó pasado este mediodía de viernes 26 de julio la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa en el módulo central de la playa de La Victoria. Se trata del 37º reconocimiento a su cualidades que recibe desde que se instauraran estos pabellones en 1985. Como en anteriores ocasiones, en las otras tres playas del municipio (Cortadura, Santa María del Mar y La Caleta) también ondea ya la enseña añil.

Bruno García estuvo acompañado por el teniente de alcalde de Medio Ambiente, José Carlos Teruel. "Hoy es un día importante, un día feliz para todos. Esto lo único que hace es dejar claro y visualizar el trabajo de todas la personas que cumplen con su labor en la playa, que hacen posible que esté así para que se pasen las auditorias, los controles y que podamos renovar estas banderas año tras año y que los gaditanos y gaditanas y los visitantes puedan disfrutar de ellas tal y como están. Es importante dejar claro que esto es un premio a muchísima gente y que sin ellos no podrían estar aquí hoy", dijo el edil a los periodistas.

Otra imagen de Bruno García izando la Bandera Azul en La Victoria. / D. C.

"Yo me quedo con eso que dice el teniente alcalde de Medio Ambiente: para que las banderas ondeen, lo que hay detrás son muchas personas que hacen un trabajo excelente y eso nos permite ofrecer un muy buen servicio a los gaditanos y gaditanas y a las personas que nos visitan, que aman esta playa. Estas banderas son símbolos de un buen trabajo".

Quejas de usuarios de La Caleta por la falta de duchas y las algas

Al planteamiento de que se están recibiendo quejas de usuarios de La Caleta, que ante las mareas de algas, no disponen de duchas para limpiárselas anes de volver a casa, José Carlos Teruel respondió: "Las duchas no solo faltan este año en La Caleta, sino en todas las playas y es por la sequía; lo sabemos todos. Es una responsabilidad que tenemos y decidimos que con los lavapiés era suficiente. Una queja es una opinión y nosotros tenemos claro que tenemos que luchar por un consumo responsable del agua y entendemos que es una medida que había que tomar".

"Respecto a las algas, ya sabéis que esto no es el Mar Mediterráneo; esto es un océano que tiene unas mareas que son complicadas, que no vienen cuando nosotros queremos, y hay días que la marea llega por la noche a una hora que no se puede recoger", explicó.

"En Cádiz los trabajos empiezan a las siete de la mañana y a las nueve ya hay gente en la playa; es imposible meter maquinaria pesada a esa hora. Eso requiere muchísima maquinaria y aún así estamos recogiendo hasta 45 toneladas de algas en un día. Es algo que se nos escapa a nuestras posibilidades. No es un problema en La Caleta, sino en el litoral de la provincia", añadió.

"Desde aquí felicito a los trabajadores porque ha habido días que se ha montado un dispositivo especial a las cuatro de la mañana para las algas, iluminando la zona para que pudieran trabajar con seguridad. Se está haciendo lo máximo posible, pero contra la naturaleza no podemos luchar", concluyó.