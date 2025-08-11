El Baluarte de la Candelaria de Cádiz celebra mañana su 'Festival Martes de Carnaval'

El Baluarte de la Candelaria acogerá esta semana diversos espectáculos comenzando mañana martes 12 de agosto con el Festival Martes de Carnaval a partir de las 20.30 horas.

Participarán las siguientes agrupaciones del COAC 2025: el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan', la comparsa 'El cementerio', la comparsa 'Los del otro barrio" y la chirigota 'Los Calaítas'. Además se realizará un homenaje a Kiko Zamora.

El festival contará con 240 minutos de duración y las entradas podrán adquirirse en el siguiente enlace: https://tickentradas.com/eventos/martes-de-carnaval-en-el-baluarte-martes-12-de-agosto-baluarte-martires-cadiz-2025

El miércoles 13 de agosto le toca el turno al espectáculo de Ángel Martín, que comenzará a las 22.00 horas y tendrá una duración de 90 minutos. En ‘Nuevo material’ Ángel Martín nos invita a explorar el caos y la hilaridad de la vida moderna con su característico ingenio y humor mordaz. Con la destreza de un maestro de la comedia, Ángel aborda los temas más actuales y absurdos que nos rodean, desde la tecnología descontrolada hasta las crisis existenciales del día a día.

Venta de entradas: https://lataquilla.janto.es/espectaculo/angel-martin--nuevo-material/ANGELMARTIN

El jueves 14 de agosto se celebrará el show de Borja Montón ‘Ilusiónate’ a partir de las 22.00 horas y con una duración de 90 minutos. ‘Ilusiónate’ es un espectáculo de magia familiar que invita a recuperar la ilusión para recordar la importancia de reír, jugar y soñar. El evento presenta juegos de magia sorprendentes y conmovedores y al mismo tiempo transmite un mensaje sobre la importancia de apreciar lo bueno que nos ocurre cada día para vivir más felices.

Venta entradas: https://lataquilla.janto.es/espectaculo/borja-monton--ilusionate/BORJAMOTON

El viernes 15 de agosto tendrá lugar el musical ‘Bernarda Alba’ a partir de las 22.00 horas, con una duración de 90 minutos.

'Bernarda Alba, el Musical' es una adaptación de la emblemática obra de Federico García Lorca, con un enfoque que explora las tensiones emocionales, familiares y sociales de una mujer implacable y su lucha por el control. En un hogar marcado por el silencio y la represión, Bernarda Alba, una madre autoritaria, somete a sus cinco hijas a una vida de estricta disciplina y aislamiento, mientras en el fondo hierven pasiones que amenazan con estallar.

Con piezas musicales en directo del compositor americano Michael John LaChiusa, 'Bernarda Alba, el Musical' sumerge al público en un universo de emociones a flor de piel, invitándolos a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la represión y el deseo en un contexto social de rigidez y control. La música, la danza y el drama se unen para dar vida a la obra más conocida de Federico García Lorca.

Venta entradas: https://lataquilla.janto.es/espectaculo/bernarda-alba--el-musical/BERNARDAALBA

El sábado 16 de agosto llega ‘Queen forever tributo’, a partir de las 22.00 horas y con una duración de 90 minutos. Más que un tributo, Queen Forever es un espectáculo que revive la grandeza del grupo de música con una autenticidad impresionante.

Cada show es un viaje en el tiempo, desde Live Aid hasta Wembley ‘86, recreando con precisión cada detalle: el sonido inconfundible, el vestuario icónico y la energía arrolladora que hizo de Queen una de las bandas más grandes de la historia. Con un recorrido que los ha llevado a brillar en televisión y a llenar recintos por toda Europa, Queen Forever se reinventa con Francisco Fernández como Freddie Mercury, un intérprete que captura la esencia, la voz y el magnetismo del legendario vocalista como nunca antes.

El parecido es asombroso. La fuerza es innegable. El resultado, simplemente espectacular. Acompañado de Adrián Pujadas (Brian May), Haritz Caperochipi (Roger Taylor), Juanjo Amengual (John Deacon) y Sebastián Raimundo (Spike Edney), el grupo lleva al público a un espectáculo vibrante, con los grandes himnos de Queen interpretados con una fidelidad extraordinaria.

Venta entradas: https://lataquilla.janto.es/espectaculo/queen-forever-tribute/QUEENFOREVER

Ya el domingo 17 de agosto cerrará la programación de esta semana Laura Gallego. El concierto comenzará a las 22.00 horas y tendrá una duración de 90 minutos. Laura Gallego ‘En Concierto’ es un espectáculo único que ofrece un recorrido musical por los grandes éxitos que la han acompañado durante su carrera.

El repertorio incluye grandes éxitos de la copla y temas principales de sus discos. Canciones inmortales del repertorio nacional como las mejores canciones de Rocío Jurado, artista que la ha inspirado desde sus inicios y de la que es considerada digna sucesora. Nuevas versiones en las que descubriremos a una Laura Gallego reintentada y en constante evolución.

Este espectáculo consagra a Laura Gallego tras 16 años de trayectoria en los que Laura ha llenado los principales recintos y teatros que visita, siendo así garantía de éxito.

Laura Gallego ‘En Concierto’ es una oportunidad única para disfrutar de la evolución artística de Laura y de su homenaje a la copla y a las grandes figuras que la han influenciado.

Venta entradas: https://lataquilla.janto.es/espectaculo/laura-gallego--en-concierto/LAURAGALLEGO_BAL