Baleares adelanta a Cádiz. Y Málaga dará el sorpasso en Andalucía en 2039

La proyección de población de cara a 2039 que ha realizado el INE sitúa a España ya muy por encima de los 53 millones de habitantes. No serán los oriundos del país los que logren este dato histórico, si no quienes han venido de otros países. Un fuerte aumento en quince años: 5 millones más de vecinos, que sin embargo no se reproduce en nuestra provincia.

Cádiz provincia sigue creciendo años tras año, pero lleva ya una etapa con un aumento mucho más comedido. Le cuesta arañar cifras más elevadas.

El INE, en este estudio, aporta que la provincia tiene 1.266 habitantes a 1 de enero de 2024, aunque este dato aún no es oficial. En quince años la población habrá crecido en unas 21.000 personas más, hasta llegar a 1.287.000 habitantes. Esta cifra nos hará descender una posición en el ranking de provincia más pobladas de España. Ahora somos los octavos, pero en 2039 seremos los novenos debido al empuje de las Islas Baleares, que en ese año tendrá 1,4 millones de residentes. Es cierto que ya hoy el INE cifra indica que la isla tiene 7.000 empadronados más que Cádiz, pero siempre como dato no oficializado por el consejo de ministros y publicado en el BOE. Así que, por el momento, seguimos los octavos.

En la proyección realizada por el INE, en 2039 Madrid mantendrá su liderato más que destacado al superar los 8 millones de habitantes. De lejos, Barcelona con 6,6 y ya Valencia con 3.1.

Será notable el crecimiento de Alicante, con medio millón más de vecinos. Y destacará igualmente Málaga, a la que el INE le dará un censo de 2.144.000 habitantes, los suficientes para dar el sorpasso andaluz al superar a Sevilla, que se quedará en 2.021.000 habitantes, como la provincia más habitada de la región.

Tras Cádiz, en 2039 estarána acechando Las Palmas de Gran Canaria, con 1.283.000 habitantes, y Santa Cruz de Tenerife, con 1.228.000.