El bailaor gaditano Edu Guerrero actuará en el Día de España en la Expo Universal de Osaka

Eduardo Guerrero será el bailaor estrella del Día de España en la Expo Universal Osaka 2025. En colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), el viernes 16 de mayo el gaditano tendrá el honor de mostrar al mundo el arte flamenco declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La cita se celebra a las 16.30 (hora japonesa) en el imponente auditorio Shining Hat, ante más de 1.900 personas. “Representar a mi país en Osaka es todo un sueño porque además los japoneses profesan una gran admiración por el flamenco”, anticipa emocionado Eduardo Guerrero, que interpretará su emblemática pieza 'Debajo de los pies'. Le acompañarán Julia Acosta y Clara Checa al baile, Benito Bernal a la guitarra, Manuel Soto al cante y Antonio Carmona a la batería.

España escoge así a su bailaor y coreógrafo más audaz y provocativo para afianzar su relación cultural con Japón y representarla en su día nacional de un evento planetario. 158 países y organizaciones internacionales participan en Expo Osaka hasta el 13 de octubre en la isla artificial de Yumeshima, que recibirá cerca de 28 millones de visitantes. “El flamenco lleva muchos años conectando profundamente con la cultura japonesa”, reconoce Eduardo Guerrero, que lo comprueba en cada uno de sus cursos: “Muchos alumnos son japoneses y veo como aman y disfrutan el flamenco”. El artista siente una admiración recíproca hacia el país del sol naciente, del que asume abiertamente su influencia, no solo en su baile: “Practico la danza butoh, y me fascina la gestualidad del teatro kabuki, y lo mismo que me encanta el jamón ibérico, me flipa el ramen”.

Inspirada en el enigmático cuadro ‘El jardín de las delicias’ del Bosco, ‘Debajo de los pies’ “entrelaza el flamenco de raíz con una danza más actual”, apunta Eduardo Guerrero. Los audiovisuales y el espacio sonoro de Los Voluble dialogan con el trabajo constante del grupo artístico en escena. En una dinámica innovadora similar a otros montajes de Eduardo Guerrero, la pieza se construye (o se desvela) “capa a capa desde el inicio”, mientras se invita al espectador “a participar de las preocupaciones vitales del universo”. ‘Debajo de los pies’ se estrenó en 2021 en el Festival de Jerez. Cuenta con la dirección escénica y dramaturgia de Mateo Feijoo, la dirección musical de Joselito Acedo y el vestuario de Maura y Revuelta, basado en los personajes del lienzo.

I Bienal de Flamenco de Madrid

Eduardo Guerrero afronta en mayo otro de sus hitos más relevantes del año. El sábado 31 la I Bienal de Flamenco de Madrid acoge el estreno absoluto de su nuevo montaje 'Pulso libre', creado expresamente para la primera edición de un certamen que aspira a ser referente en la capital de España. Su baile se sumerge aquí en un combate consigo mismo, tan íntimo como brutal: “El cuadrilátero donde me despojo de todo adorno para revelaros el pulso que arde bajo mi piel”.

“No busco el aplauso, busco sobrevivirme”, ataja el bailaor, que concibe el escenario como un altar de resistencia, “una lucha sin cuartel entre el instinto y el silencio, donde lo ancestral arde y se transforma”. “Esto ya no es un espectáculo, es un trance”, concluye. Eduardo Guerrero se acompaña de Víctor Franco a la guitarra, y Ana Salazar y José Luis Hernández al cante. ‘Pulso libre’ cuenta con música original de Javier Ibáñez, inspirada también en letras populares, y vestuario del propio Eduardo Guerrero y Paloma de Alba.

El manto y su ojo

Eduardo Guerrero viene de revolucionar el 29 Festival de Jerez con 'El manto y su ojo', su montaje propio número 15. Un Teatro Villamarta abarrotado ovacionó una propuesta arriesgada, a caballo entre el sueño y la vigilia, reflexión sobre el (sin)sentido de la vida y su misterio. El gaditano fue profeta en su tierra y agotó las 1.200 localidades en su tercer estreno absoluto dentro de un certamen con el que mantiene un intenso idilio. En 2021 estrenó ‘Debajo de los pies’ y repitió en 2023 con ‘Bailar no es solo bailar’. En 2018 había presentado ‘Faro’ y en 2017 ganó el Premio del Público con ‘Guerrero’.

Mientras ‘El manto y su ojo’ prepara su gira nacional e internacional para 2026, este año depara otras muchas novedades, entre ellas el regreso de Eduardo Guerrero al Teatro La Maestranza de Sevilla, el 19 octubre con ‘Debajo de los pies’. Antes, el 20 de junio visita el Milano Flamenco Festival de Milán, el 5 de julio actúa en el V Festival Flamenco de Lepe y del 17 al 18 de julio vuelve al ciclo Flamenco Real del Teatro Real.

Eduardo Guerrero vive uno de sus mejores momentos y así lo anticipaba un 2024 cargado de éxitos. Tras recibir el Premio Cultura a la Danza de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, su espectáculo ‘Códigos’ inauguró la séptima edición de Flamenco Real en el Teatro Real. Su romance con la capital continuó en la Plaza Mayor: 10.000 personas le vieron bailar en la II Gala de las Estrellas del Flamenco, organizada por Corral de la Morería como clausura de la Semana de la Hispanidad. También llenó el EDP Gran Vía con su espectáculo ‘Jondo’, como coreógrafo y bailarín principal, inspirado en los poemas de amor y desamor de Lorca.

En colaboración con el Ballet Nacional de Canadá, llevó 'Sombra efímera' al Museo Aga Khan de Toronto. Esta es una de sus piezas más complejas, al desarrollarse dentro una burbuja, “una arquitectura efímera, en contraposición al espacio estable de un teatro”. ‘Sombra efímera’ también fue uno de los estrenos del 39 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Además, allí en su ciudad natal colaboró con La Fura del Baus en ‘Gadir, el resurgir de los fenicios’, montaje que recreó el desembarco fenicio en la costa gaditana y congregó a miles de personas la noche del 21 de septiembre en La Caleta.