La Bahía de Cádiz, en el foco internacional costero frente al cambio climático

Investigadores de varios países europeos han participado en una intensa campaña científica en el entorno de la Bahía de Cádiz en el marco del proyecto europeo REWRITE. Esta iniciativa, financiada por el programa Horizon Europe, estudia la renaturalización de ecosistemas costeros intermareales degradados o antropizados como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático, capturar carbono y preservar la biodiversidad.

El proyecto REWRITE (REWilding and Restoration of InterTidal sediment Ecosystems for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support) aborda uno de los grandes retos medioambientales de nuestro tiempo: cómo restaurar de forma eficaz zonas costeras degradadas para que vuelvan a funcionar como infraestructuras naturales frente al cambio climático, prestando especial atención en la captura de carbono y la protección de la biodiversidad. En línea con la nueva ley que regula la restauración de la naturaleza (EU Nature Restoration Regulation), que tiene como objetivos restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030, y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050, el proyecto busca soluciones basadas en la naturaleza que no solo beneficien al medio ambiente, sino también a las comunidades locales.

Los ecosistemas intermareales —como marismas, praderas de fanerógamas y llanuras fangosas— desempeñan un papel esencial en la regulación del clima, la protección frente a inundaciones y el sostenimiento de la vida silvestre costera. Sin embargo, décadas de presión humana han reducido su capacidad de actuar como barreras naturales y sumideros de carbono.

“El objetivo del proyecto es doble: mejorar el conocimiento científico sobre cómo estos sistemas se regeneran y transferir ese conocimiento a herramientas de planificación ambiental que ayuden a construir una costa europea más resiliente”, explican desde la coordinación del proyecto. Para ello, REWRITE adopta un enfoque interdisciplinar que combina ciencias naturales, sociales y humanidades, fomentando el diálogo con la sociedad y la implicación de las partes interesadas en la planificación del futuro de estos entornos.

En España, el proyecto cuenta con la participación del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y de la Universidad de Cádiz (UCA), que tienen un papel destacado en el estudio de la Bahía de Cádiz, una de las ocho zonas piloto seleccionadas en Europa.

Desde el ICMAN-CSIC, el equipo dirigido por el investigador Gabriel Navarro emplea drones equipados con cámaras RGB y multiespectrales para evaluar el estado de las comunidades de marismas. Esta información, combinada con datos de satélite, permitirá escalar espacial y temporalmente los resultados obtenidos en la Bahía.

Por su parte, el equipo de la UCA, que coordina los trabajos de campo, liderado por el catedrático Sokratis Papaspyrou, del Laboratorio de Ecología Microbiana y Biogeoquímica y adscrito al Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), colabora activamente en el análisis de flujos de carbono, biodiversidad, dinámica de aguas, historia del paisaje y aspectos socioeconómicos. Participan de una forma altamente interdisciplinar investigadores de los departamentos de Biología, Física Aplicada y Geografía e Historia, consolidando el papel de la Universidad de Cádiz como referente en la investigación ambiental costera.

La campaña de muestreo actual también cuenta con la participación de instituciones internacionales como la Nantes Université (Francia) —coordinadora del proyecto a nivel europeo—, la Universiteit Twente y el Royal Netherlands Institute for Sea Research (Países Bajos), y la Universiteit Gent (Bélgica).

Con un presupuesto de 7,9 millones de euros y la participación de 24 instituciones de más de 14 países, REWRITE es uno de los proyectos más ambiciosos de Europa en restauración de ecosistemas costeros. Su impacto será clave para avanzar hacia un litoral más sano, resiliente y sostenible frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.