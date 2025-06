Bacanal en Cádiz: la hamburguesa ya no es lo que era

A falta de Champions League en el Nuevo Mirandilla, buena es una Champions Burger. Olviden (por un momento solo) las hamburguesas de toda la vida, con sus dos o tres ingredientes para darle sabor. Pónganse en cola para degustar otra cosa, que está de moda, y que hace del otrora trozo de carne prisionero entre dos panes una excentricidad. El kectchup y la mostaza es de tiesos y de malages. Apunten algunos de los acompañantes de la carne picada: caramelo de rosas con crumbrel de Lotus y Polen, wagyu cocinado a 48 horas y caramelizado, mermelada de bacon bites, crush de Doritos Tex Mex…. prueben sin miedo. Y, por descontado, no olviden tener al lado un paquete de servilletas. Son días de salsa.

La cola para entrar llega a la avenida. Este evento, para la juventud, es un paraíso. Están reunidas sobre el césped esas atrevidas creaciones que siguen en sus redes sociales y que tanto predicamento tienen en la gastronomía urbana. “Hemos venido unos cuantos, pagamos cada uno una hamburguesa y probamos de todas”, destaca Mario Landi, que ha disfrutado la Lil Wayne del stand de Gottan, con picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikambo… y varias cosas más. Burger barroca, sí.

“La que más me ha gustado es la de Rico, La Finalista. Voy a repetir”, dice el joven Pablo García, que viste una camiseta del Cádiz C.F. La chavalería ha descubierto por el césped a un famoso. Le piden fotos. Algunos no saben quién es, pero da igual. Una vez que preguntamos, salimos de la duda: es Pablo Cabezali, conocido Tiktoker, influencer gastronómico en su contenido ‘Cenando con pablo’, presente con su stand en la Champions Burger.

Prueben sin miedo y, por descontado, no olviden tener al lado un paquete de servilletas

Carlos Maira, gaditano, que regenta Seven Street Food en la calle Rosario, ha cumplido su sueño de competir con la elite de la hamburguesa. “Abrí Seven con el objetivo de llegar aquí”, admite quien antes había sido espectador de esta competición y ahora ha sido seleccionado para disputarla. Las hamburguesas que va a despachar hasta el 15 de junio se cuentan por miles. “Los clientes me dicen que mi hamburguesa es la mejor”, dice mientras cobra con datáfono -en esta cita no se puede pagar con metálico- sobre La Glotona, que se acompaña de pulled pork, mermelada de bacon, cheddar, Monterey Jack, salsa secreta Pia, fritos, carne de 180 gramos y pan brioche. ¿Qué va a conseguir participando? “Visibilidad”, contesta.

Está todo muy bien organizado. Las patatas fritas por un lado, los puestos de salsa gratuita, de una más que conocida marca, por otro. En el centro, la barra con las bebidas. A 3,50 el medio litro de Cruzcampo o de refresco, en vaso de plástico.

Dani Aragón, un ex locutor, de los buenos, eh, habla del impacto que supone en redes sociales un evento de esta magnitud y de cómo “pone a Cádiz en el mapa que un buen número de influencers estén difundiendo lo que aquí ocurre”. El ahora director de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz C.F. estima una previsión de visitas de 120.000 personas cuando la Champions diga adiós. El club cadista tiene el privilegio de ser uno de los cuatro únicos que acogen este año en sus estadios la Champios Burger en este gran formato, junto al Valencia, el Sevilla y la Real Sociedad.

Pandillas de amigos compran varias hamburguesas para probar todas las posibles

“Esto genera movimiento y dinamiza el entorno”, destaca el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, que recorre el recinto sin perder detalle y aprovechando para probar nuevos sabores. Tanta cantidad de gente impacta en los alrededores. ¿O no se apetece un helado o una copita de postre una vez ingerida una mega hamburguesa?

Se busca la mejor hamburguesa de España y eso depende de quienes las coman y las voten. Cuatro negocios capitalinos están en liza, al citado Seven Street Food se unen Menos Smash con La Gaditanísima, Streetfood con La Cadista, el Burger Maki con La Kira (Americana).

De momento hay una clara vencedora: la ciudad. Todo ingrediente suma.