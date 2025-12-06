El Ayuntamiento homenajeará a los vecinos más longevos de Cádiz con un evento especial esta Navidad

Las delegaciones municipales de Personas Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de las asociaciones de vecinos de la ciudad, celebrará el próximo jueves 11 de diciembre a las 18:00 horas, en el Depósito de Tabacalera, un acto de homenaje y reconocimiento a los vecinos más longevos de cada barrio bajo el título ‘Las mayores estrellas de nuestros barrios’.

El objetivo de esta iniciativa es rendir un tributo público a quienes, con su vida, experiencia y memoria, han contribuido a construir la identidad social y humana de Cádiz. Cada asociación de vecinos propondrá a la persona de mayor edad de su ámbito, garantizando así la representación de todos los barrios de la ciudad.

¿Quiénes serán homenajeados?

Hasta el 10 de diciembre por la mañana, familiares, amigos y vecinos podrán comunicar a sus asociaciones de referencia aquellas personas longevas que consideren candidatas a este reconocimiento, para que las entidades vecinales puedan verificar y seleccionar a las personas de mayor edad.

El acto, en el marco de estas fiestas navideñas, incluirá una merienda y una amenización especial, promoviendo un espacio de convivencia y de encuentro entre vecinos, “un ambiente que resalta el valor de la cercanía, el sentimiento de barrio, la amistad y la unión que caracteriza a Cádiz”.

Así lo ha señalado la concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, que ha subrayado que este homenaje “pone en el centro a quienes lo han dado todo por esta ciudad”.

“Reconocer a nuestros mayores no es sólo un gesto simbólico, es un compromiso como ciudad y como sociedad, ya que ellos representan la memoria viva, los valores compartidos y la esencia de Cádiz”.

Además, Martín ha destacado la importancia de “combatir la soledad no deseada, trabajar por un envejecimiento activo y reforzar el papel de los ayuntamientos en el cuidado y acompañamiento a las personas mayores”, insistiendo en que “este tipo de iniciativas nos recuerdan que una comunidad fuerte es la que nunca deja atrás a quienes la construyeron”.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha puesto en valor “la enorme labor de las asociaciones de vecinos y la fuerza del tejido social gaditano”.

La edil ha señalado que en Cádiz “la calidad de vida no se explica sólo por el entorno privilegiado en el que vivimos, sino por algo aún más valioso, el cariño diario, el trato cercano y la vida compartida en unos barrios que están muy vivos”.

Con ello, ha añadido que este homenaje “es también un agradecimiento a toda una vida vivida en comunidad, a la colaboración entre vecinos y al alma social que define a nuestra ciudad”.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a sumarse a este emotivo acto, con entrada libre hasta completar aforo.