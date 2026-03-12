El Ayuntamiento de Cádiz aprueba una subvención de 65.000 euros para el comedor social de Amigas al Sur

El Ayuntamiento de Cádiz concederá una ayuda directa de 65.000 euros para el comedor social de la asociación Amigas al Sur, que será aprobada en la Junta de Gobierno Local que se celebrará este viernes.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha indicado que se trata de la primera entidad social que recibirá una subvención municipal en el ejercicio 2026, como ya ocurriera el año pasado, tras haberse justificado la subvención correspondiente al ejercicio anterior y haberse completado el procedimiento administrativo en Intervención, un cumplimiento que garantiza la transparencia y la correcta tramitación de los fondos públicos.

Con este equipo de gobierno municipal, el cobro de la ayuda a esta entidad social se ha acortado notablemente respecto al anterior mandato, recibiéndolo en estos dos años anteriores durante el primer cuatrimestre, mientras que en 2022 no se hizo hasta finales de julio y en 2023, a finales de mayo, justo un mes y medio antes de las elecciones municipales.

“Estas ayudas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con las entidades que realizan una labor social con las personas que lo necesitan en nuestra ciudad”, ha señalado Otero, que también ha agradecido el trabajo administrativo del Consistorio que garantiza los procedimientos de recursos públicos de “forma rigurosa y efectiva”.

El Ayuntamiento de Cádiz destina en 2026 un conjunto de ayudas económicas a entidades y asociaciones que desarrollan programas de atención social en la ciudad, con base en los presupuestos municipales para el área de Servicios Sociales, que este año ha crecido un 4,31 % en comparación con el ejercicio anterior, alcanzando la cifra más alta destinada hasta ahora en este concepto.

Según el edil, “estas subvenciones buscan apoyar proyectos que cubran necesidades básicas, fomenten la inclusión social y fortalezcan la labor de comedores sociales, centros de atención a personas en riesgo de exclusión y otras iniciativas sociales”.