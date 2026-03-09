El comedor social de Amigas al Sur en Cádiz, al límite por la falta de recursos

El comedor social de Amigas al Sur vuelve a lanzar un SOS. La falta de recursos estaba llevando a este colectivo a tomar una decisión dolorosa en los próximos días: el cierre de las instalaciones. Su responsable, Pepa Fernández, espera, para solventar este problema, la firma del convenio anual con el Ayuntamiento de Cádiz. El Consistorio la ha citado a una reunión la próxima semana.

El acuerdo con el Consistorio, según Fernández, se firmó el año pasado en abril, pero esta vez "se hace más urgente si cabe esta ayuda, que es básica para nuestra subsistencia, ya que es la única subvención que recibimos de una administración pública". Amigas al Sur espera como agua de mayo esos 65.000 euros del Ayuntamiento, una cifra a la que se llegó el año pasado merced a un incremento de 15.000 euros.

El servicio a las familias necesitadas en estas instalaciones del Cerro del Moro puede salir a flote durante estos días por las aportaciones privadas de empresas como Mercadona, El Corte Inglés o Pascual, y de particulares, pero solo basta para un reparto de alimentos y en ningún caso para mantener abierto el comedor. "Se nos acaban los recursos", apunta Pepa Fernández.

En los primeros meses de este año la situación se ha agravado. "Viene gente de todo extramuros y acuden muchos migrantes", explica Fernández. Y es que "se han superado las expectativas y estamos atendiendo ya a unas 150 personas al día". El comedor "recibe más peticiones que el año pasado a estas alturas, de ahí que nos haga falta ya el dinero de ese convenio".