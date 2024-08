El Ayuntamiento de Cádiz sanciona 6 pisos turísticos piratas con multas de 10.000 euros

D. C.

Cádiz/Seis pisos turísticos ilegales han sido ya sancionados por el Ayuntamiento de Cádiz con multas de 10.000 euros por incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según ha informado esta mañana el alcade, Bruno Garcías, tras la Junta de Gobierno Local.

Concretamente se sanciona a sus propietarios por infringir la modificación del PGOU que impulsó y aprobó el anterior equipo de Gobierno para limitar la proliferación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), en especial las piratas, que han disparado los precios de los alquileres y los desahucios de los vecinos y al expulsión de sus barios.

"Un primer paso fue asumir la normativa vigente que puso en marcha el gobierno anterior, con la modificación del PGOU, y a partir de ahí hemos ido incorporando otras medidas", dijo el alcalde. "Una primera fueron los cuatro requerimientos que hicimos a la Junta de Andalucía para que diese de baja 388 viviendas que no cumplen con la normativa. Las últimas 17 viviendas se dieron de alta entre el 23 de mayo y el 19 de agosto de este año", añadió.

"Por otro lado hemos acordado con la por la Junta el sistema nuevo por el cual directamente no se pueda solicitar la vivienda turística vía internet, en función del código postal", explicó. De esta manera, el sistema rechaza todas las que llegan para el casco histórico.

Un inspector en exclusiva

"Otra medida que es clave y que se puso en marcha a partir de julio es que hemos asignado un inspector, que no existía antes", añadió Bruno García. "Esto es fundamental porque nos permite dar el siguiente paso que damos que hoy. En función de las comprobación de las infracciones que se viene realizando, desde 12 de julio, fecha en la que se abrió el buzón para las denuncias, hasta ayer [por el jueves 29 de agosto], ha habido 56 denuncias", agregó el alcalde.

"Aunque en 22 de esas 56 denuncias sólo se envía el enlace a plataformas digitales de reserva, con lo cual es muy difícil comprobar [si efectivamente hay infracción]", precisó García. "Pero estamos en ello. Se investigan todas". Otras 13 de ellas son por ruidos molestos en estas viviendas, "pero se ha comprobado que están dadas de alta correctamente".

Otras 30 en investigación

"Actualmente continuamos con las labores de inspección de manera continua para acreditar las pruebas y verificaciones que permitan iniciar los oportunos expedientes de sanción que hoy se están abriendo. Ya hoy hemos sancionado a seis viviendas turísticas por importe de 10.000 euros cada una de ellas y están investigándose otras 30. Y no vamos a parar de hacerlo. Las viviendas de uso turístico irregulares ya tienen sanción y seguiremos informando de las que se irán imponiendo", recalcó el alcalde.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo José Manuel Cossi explicó que "hay varias casuísticas". "Hemos detectado que ha habido propietarios que han presentado declaración responsable y luego hemos comprobado que no cumplen con el PGOU. Al mismo tiempo, hay viviendas clandestinas que no presentan ningún tipo de solicitud y registro y también hay otras viviendas que están en edificios que no admiten el uso turístico", matizó el edil Así, las sanciones en el plano urbanístico se deben de añadir las que imponga la Junta desde sus competencias en el turístico.

"Estamos haciendo el control de todas las solicitudes de alta que automáticamente nos están llegando del registro y en paralelo se están haciendo otras investigaciones", recalcó Cossi.

"Basta con un enlace, pero es más lento"

Pero, ¿basta con enviar al buzón de denuncia un enlace en internet de reserva en un supuesto piso turístico ilegal? "Sí, pero el proceso entonces es más lento", dijo el alcalde. "De hecho, a veces hay enlaces que nos envían que comprobamos que están perfectos", añadió. Cossi precisó que a veces solo les llegan enlaces a páginas de Facebook "y lo que no vamos a hacer es simular reservas".

A las solicitudes de baja ya comunicadas a la Junta se suman otras 17 de las que se informó el 19 de agosto, insistió edil de Urbanismo. "Estamos cerrando ese goteo cada vez más", dijo José Manuel Cossi.