El Ayuntamiento de Cádiz proyecta 190 nuevos pisos en el antiguo colegio Adolfo de Castro

El Ayuntamiento de Cádiz está trabajando ya en una de las mayores operaciones de vivienda pública que se van a ejecutar en la ciudad, que se complementará también con pisos de renta libre.

El plan se va a ejecutar en el antiguo colegio Adolfo de Castro, cerrado como centro educativo y ubicado en pleno Cerro del Moro. En su momento este suelo fue uno de los propuestos por el Ayuntamiento a la Zona Franca a cambio del terreno previsto para el Hospital Regional, propiedad del Consorcio.

Aunque según la nueva normativa autonómica el cambio de uso de este suelo permitiría la construcción de 37 viviendas de forma inmediata, el Ayuntamiento ha optado por utilizar otros mecanismos urbanísticos que, siendo algo más lentos de tramitar, facilitarán un notable incremento en el número de nuevas viviendas.

Así, según el diseño sobre el que ya trabaja el Ayuntamiento, se pasarán de 37 a 195 viviendas. De estas, 98 serán de protección oficial y el resto, 97, de renta libre. Se repite de esta forma el 50/50 ya previsto en la promoción de Navalips que promueve la Zona Franca.

El Ayuntamiento ha optado por un estudio de ordenación para facilitar un mayor número de viviendas. Es más lento que la norma autonómica pero sustancialmente más ágil que un plan de reforma interior, como el que se está utilizando en Navalips (y que cuatro años después de su inicio encara ahora se tramo final).

También es cierto que en Adolfo de Castro se actúa sobre el suelo de un único propietario, el propio Ayuntamiento, lo que facilita toda la tramitación administrativa.

Además de las cerca de 200 nuevas viviendas, que en el caso de las de protección oficial serán las de mayor número planteadas en muchos años en una única promoción, el terreno de antiguo colegio contará también con una gran plaza central de uso público y con un edificio dedicado a equipamientos. También se reservarán algo más de dos mil metros cuadrados de suelo para uso comercial.

La presencia de vivienda de renta libre, además de reforzar el desarrollo económico de esta zona de la ciudad, hará viable todo este proyecto urbanístico.

Con toda la precaución que supone un trámite administrativo, se espera que en menos de un año esté todo el proceso técnico listo, antes de proceder a la adjudicación de las obras.

El Ayuntamiento también es propietario del suelo de un antiguo colegio, Carmen Jiménez, ubicado junto a El Corte Inglés y que hoy lo utilizan algunos colectivos sociales. En un futuro podría transformarse también en vivienda.

La transformación del barrio Manuel de Falla

Una de las operaciones en materia de vivienda con mayor calado en la ciudad es la que se está planteando en la barrida Manuel de Falla, donde se ubica el popular patio de la Tacita de Plata. El plan, proyectado en el anterior mandato de José María González y activado ya con el gobierno de Bruno García, prevé la sustitución de las viejas viviendas públicas, todas construidas en la década de los años 30 del pasado siglo, por nuevos edificios. Además de, evidentemente, mejorar la calidad de vida de sus inquilinos se aumentará el número de pisos del parque municipal.

Ya se está trabajando en el realojo de una veintena de familias en el nuevo edificio de García de Sola, tras la marcha de la primera familia a la calle Santiago. Sin embargo, el Ayuntamiento aún tiene que cerrar la financiación de la primera fase de este plan.