El Ayuntamiento de Cádiz pedirá al Gobierno central que sea quien haga viviendas en la Escuela de Náutica

Cádiz/El edificio de la antigua escuela de Náutica no tendrá uso universitario sino que se venderá para hacer viviendas. Y además no las voy a hacer yo, Ayuntamiento, ni tampoco se las voy a reclamar a la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, con competencia en esa materia y gobernada por mi partido. Vamos a pedir que sean públicas y que las haga el Gobierno central, encabezado por el tuyo, el mismo partido desde el que me estás pidiendo que no se venda ese suelo público y que se le dé un uso universitario. Esto es, en resumen, lo que ha aprobado esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, de manera que el balón de responder a la urgente necesidad de vivienda a precio asequible que tiene la ciudad queda ahora en el tejado del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así que el Ayuntamiento de Cádiz pedirá a la SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), dependiente del Ministerio de la Vivienda, que compre directamente a la Junta el edificio de la antigua Escuela de Náutica o que participe en la subasta en la que saldrá a la venta con el fin de acabar con los más de 15 años de abandono en los que la mantuvo la Administración autonómica andaluza gobernada por el PSOE y finalmente por el PP. Y que una vez en sus manos el inmueble, construya vivienda pública para que junto a las proyectadas en Navalips conformen el primer núcleo de un parque estatal de vivienda en Cádiz.

La fórmula que ha utilizado el PP para lograr que se apruebe esta petición-desafío al Gobierno central ha sido unificar el debate sobre dos propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista, una para que el inmueble siga siendo de titularidad pública y la otra para que se le dé un uso universitario, para después tumbarlas con dos enmiendas de sustitución. Dos enmiendas de sustitución que los concejales tuvieron que votar dos veces, al producirse un empate, con los votos a favor de los populares y en contra de la oposición, y que finalmente salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde y presidente de la sesión plenaria, Bruno García.

"Operación absolutamente desastrosa"

Ambas propuestas socialistas fueron presentadas por José Ramón Ortega, concejal y secretario del PSOE en la ciudad de Cádiz, quien calificó de "operación absolutamente desastrosa" la salida a subasta de edificio de la antigua Escuela de Náutica. El edil hizo un repaso a los diferentes anuncios de proyectos de recuperación realizados por los populares a lo largo de todos estos años, que fueron desde un Centro de Arqueología Subacuática hasta un centro de actividades económicas, pasando por una residencia universitaria o por su simple rehabilitación.

Ortega acusó al PP local de no tener "ni proyecto ni rumbo" para esta ciudad, de defender un modelo económico basado única y exclusivamente en "el turismo y el ladrillo" y de impedir el desarrollo y la generación de riqueza en la ciudad. Y a la Junta gobernada por los populares, de solo querer "hacer caja de Cádiz".

Desde Adelante Izquierda Gaditana respondió Helena Fernández: "La antigua Escuela de Náutica es uno de los sitios de la vergüenza de la Junta de Andalucía en la ciudad de Cádiz, un edificio ruinoso en una de las mejores zonas de Cádiz, que lleva abandonado más de 15 años, un edificio clave para completar el proyecto de cinturón universitario [...] para quien tenga una visión que vaya mucho más allá del pelotazo urbanístico que nubla la vista a este alcalde".

"Otra vez vendiendo cachitos de Cádiz para hacer dinero que no revierte en Cádiz y se lo lleva la Junta no sabemos si a Málaga, a la sanidad privada o a dónde. La Junta está demostrando que sólo quiere a Cádiz para hacer caja: 12 millones por Tiempo Libre, 6 por un solar en Puntales y ahora la previsión de 8 millones por Náutica", dijo la edil. "Lo que pedimos es lo que se le prometió a la ciudad: un uso universitario o cultural, un uso público que mira al futuro y atraer talento a una Cádiz para vivir", concluyó.

11 millones de financiación para Procasa

Fue la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, la encargada de argumentar en primera instancia las dos enmiendas. Luego lo hizo Juancho Ortiz, tercer teniente de alcalde y ex edil Urbanismo y Vivienda. Durante su intervención, Sanjuán recordó que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado pública e insistentemente su intención de promover la construcción de hasta 140.000 viviendas públicas y de convertir la SEPES en una empresa que gestione el parque estatal de vivienda. Por esta razón cree el PP que la antigua Escuela de Náutica es una oportunidad para Cádiz.

La edil hizo valer la financiación de 11 millones de euros con la que en un año y medio de gobierno local se ha puesto a disposición de la empresa municipal de vivienda Procasa, “durante muchos años olvidada en los presupuestos municipales y abocada a construir una media de ocho pisos al año” a lo largo de los dos mandatos de José María González o la reactivación del recurso de la expropiación que el anterior equipo de Gobierno “no utilizó una sola vez y que tantas fincas proporcionó hasta 2015 al patrimonio municipal” con Teófila Martínez al mando del Ayuntamiento.

Sanjuán sostuvo que la Junta de Andalucía "está cumpliendo con la construcción de promociones de vivienda pública en Cádiz, como las 202 de Puntales, la última fase de Matadero o la rehabilitación del Cerro del Moro, "a las que habría que sumar la actuación mediante la que el edificio de Náutica será destinado a la construcción de viviendas, entre las que se incluirán viviendas de protección oficial”. Por último, la edil recordó que la operación de Navalips fue respaldada por todos los grupos del arco plenario en el Ayuntamiento, con un modelo del 50% de vivienda libre y el 50% restante de protección.