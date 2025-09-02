El Ayuntamiento de Cádiz otorga el Premio del Turismo al empresario Arsenio Cueto Arroyo
La Mesa del Turismo y Comercio de Cádiz, reunida este martes, acuerda por mayoría reconocer la trayectoria del empresario gaditano
El Ayuntamiento de Cádiz ha otorgado el Premio del Turismo 2025 al empresario gaditano Arsenio Cueto Arroyo. La Mesa de Turismo y Comercio de Cádiz, en la que participan las diferentes entidades y asociaciones del sector turístico, hostelero y comercial de la ciudad, se ha reunido este martes 2 de septiembre y han acordado por mayoría conceder este reconocimiento al conocido chef y empresario gaditano.
La teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, anunció hace dos semanas la recuperación de este galardón a propuesta de los colectivos que forman parte de la Mesa del Turismo y han sido las propias entidades que la conforman, las encargadas de proponer las diferentes candidaturas y otorgar el premio.
Arsenio Cueto Arroyo (1945) es un chef y empresario gaditano, ligado a la hostelería gaditana desde hace más de seis décadas. Fundador de espacios emblemáticos como el Mesón del Duque o La Pepa, su trayectoria, iniciada desde su infancia en la cocina de su abuela y en la tienda de su padre, lo ha consolidado como un referente en la hostelería de Cádiz. Es reconocido por revalorizar la cocina gaditana y andaluza tradicional, a la vez que por innovar en tapas y guisos realzando con creatividad el aprovechamiento de los recursos del litoral y la cocina de mercado. Hoy, su legado continúa a través de su familia y de los negocios de sus hijos Raúl, Silvia y Pepa.
Beatriz Gandullo ha agradecido a la Mesa su labor y ha felicitado “a un gaditano que lleva toda una vida entregada a la ciudad, y al que Cádiz ahora, con este galardón, quiere agradecer todo el esfuerzo, talento y pasión que ha demostrado durante estas más de seis décadas”.
