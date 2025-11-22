El Ayuntamiento de Cádiz organiza una jornada de perspectivas de género

La Fundación Municipal de la Mujer en la plaza de El Palillero.

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz celebrará el próximo jueves 27 de noviembre las ‘Jornadas Perspectivas de Género’, un encuentro formativo y de reflexión que reúne a especialistas del ámbito académico, social y cultural para analizar los retos actuales en materia de igualdad.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con el acto de inauguración en el salón de actos de la Fundación Municipal de la Mujer.

A las 9:30 horas, tendrá lugar la primera ponencia titulada ‘Penélope se va de viaje: estereotipos, miedos y emancipación en el viaje femenino. Una mirada crítica a Thelma & Louise y Nomadland’, a cargo de Simona Expósito, María Jaramillo, María Vázquez y Marta Alfaro, quienes abordarán la representación de la mujer en narrativas del viaje y la construcción de su autonomía en contextos cinematográficos.

Continuará a las 11:00 horas con la mesa ‘La violencia intragénero y su abordaje institucional’. En ella, Yeray Cortés, Niwa Escalona, Sandra Alarcón y Karma Vázquez tratarán los avances, retos y necesidades específicas en la atención a esta realidad aún poco visibilizada.

La última sesión, prevista de 12:15 a 13:30 horas, se centrará en el ‘Análisis del paisaje escultórico de la ciudad de Cádiz desde la perspectiva de género’. La mesa, integrada por Mamen Gómez, Lucía Vega, Alba Hurtado, Antonio Gómez y Guadalupe Ruiz, reflexionará sobre la representación de las mujeres en el espacio público y el papel simbólico del patrimonio urbano. Por último, el encuentro finalizará a las 13:30 con el cierre de las jornadas.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha indicado que, “con esta iniciativa, la Fundación Municipal de la Mujer y el Ayuntamiento de Cádiz reafirman su compromiso con la igualdad y la generación de espacios de reflexión y participación ciudadana para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”.