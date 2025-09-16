El Ayuntamiento de Cádiz firma cinco convenios con entidades sociales por más de 260.000 euros

Representantes de las asociaciones con el alcalde, Bruno García, y el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero.

El Ayuntamiento de Cádiz ha firmado cinco convenios de colaboración con entidades sociales por 261.500 euros para impulsar programas que promueven la inclusión, la formación, la cobertura de necesidades básicas y el acompañamiento a colectivos vulnerables.

Así, la Fundación Centro Tierra de Todos recibe 65.000 euros para el desarrollo de su programa de atención integral a las personas migrantes y sus familias que viven en la ciudad de Cádiz, un proyecto que busca dar respuesta a las necesidades de este colectivo mediante una atención integral.

Por su parte, la Asociación Cardijn cuenta con una subvención de 71.500 euros destinada al programa integral para atender y favorecer desde el Centro Tartessos la formación y la convivencia intercultural entre los jóvenes autóctonos gaditanos y los menores migrantes de más de 18 años en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a través del Comedor Virgen Poderosa, contará con una subvención de 65.000 euros para apoyar las necesidades básicas de sus usuarios, garantizando una atención alimentaria a estas personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Asociación Calor en la Noche cuenta con 30.000 euros para reforzar su labor de acompañamiento e intervención con personas sin hogar, ofreciendo apoyo directo en la calle y favoreciendo su inclusión social.

Por último, la Asociación Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz (Albor) también recibe 30.000 euros para poner en marcha un servicio gratuito de intérpretes de lengua de signos española, que facilitará la mediación y accesibilidad a personas con discapacidad auditiva y sordociegas de la provincia, tanto en gestiones cotidianas como en actos públicos o privados.

Con la firma de estos convenios, el Ayuntamiento de Cádiz refuerza su apuesta por la colaboración con el tejido asociativo local y reconoce el papel fundamental de las entidades sociales con una sociedad más inclusiva y solidaria.