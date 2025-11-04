El Ayuntamiento de Cádiz convierte a los ciudadanos en 'inspectores' del estado de la ciudad mediante una app gratuita

El teniente de alcalde José carlos Teruel y la concejala Dolors Pavón, durante la presentación de la app.

Los residentes en Cádiz, y se supone que cualquier persona, se podrán convertir en una especie de inspectores del estado de la ciudad en mantenimiento urbano, en servicios como la luz y el agua, el transporte, en cuestiones ambientales y en cualquier otra área de gestión municipal gracias a una plataforma digital ciudadana en formato de app gratuita disponible ya desde hoy.

A través de ella podrán avisar de baches en el acerado, de farolas fundidas, de parques infantiles en mal estado, de demoras en el autobús, de calles sucias, de instalaciones deportivas en mal estado o de podas y talas de árboles injustificadas y el Ayuntamiento se compromete a proporcionar a través de ella información y un seguimiento de la resolución del problema.

El teniente de alcalde delegado del área de Medio Ambiente, Mantenimiento Urbano y Administración Electrónica y Transformación digital, José Carlos Teruel, acompañado de la concejala de Participación Ciudadana y Parques y Jardines, Loli Pavón, han presentado este martes 4 de noviembre esta Plataforma Digital de Participación Ciudadana que ha entrado en funcionamiento este mismo día.

Para poder utilizar este nuevo servicio, gestionado por la empresa Línea Verde, es necesario descargarse la aplicación gratuita de Línea Verde a través de Google Play o APP Store en función del smartphone (Android/IOS).

José Carlos Teruel ha señalado que “el objetivo de esta plataforma es fomentar la participación y centralizar las demandas, propuestas y sugerencias de los ciudadanos sobre el estado de la ciudad para ofrecer una solución lo antes posible”.

Con esta nueva herramienta “queremos conseguir una interactuación entre el Ayuntamiento de Cádiz y la ciudadanía para incentivar la participación de los gaditanos y gaditanas en el cuidado de su ciudad”.

El Ayuntamiento, gracias a la colaboración ciudadana, podrá conocer en el momento la incidencia que se envíe relacionada con la vía pública, medioambiente, red de agua, instalaciones deportivas, alumbrado, parques y jardines.

Con esta plataforma, ha apuntado José Carlos Teruel, “queremos acercar la administración a la ciudadanía para que ésta sea accesible, cercana y adaptada de la realidad digital”.

La aplicación Línea Verde no es exclusiva de la ciudad de Cádiz y está implantada en muchas otras ciudades del país.

Funcionamiento de la aplicación

Para comunicar la incidencia basta con pinchar “Nueva incidencia”, donde se abrirá un desplegable con las diferentes tipologías de las incidencias que aparecen en pantalla. Se selecciona y la app localiza de manera inmediata la localización de la incidencia.

El siguiente paso es adjuntar la foto de la incidencia y la observación de la misma y, a continuación, se pulsa enviar. Una vez enviada, el usuario recibirá una notificación iniciándose así los trámites para dar una solución a la incidencia detectada.

El ciudadano recibirá también en su teléfono móvil una notificación cuando se produzca un cambio en dicha incidencia, por lo que podrá hacer un seguimiento.

Otra de las posibilidades de esta herramienta es el envío de comunicaciones por parte del Ayuntamiento a los ciudadanos para que estén informados en tiempo real de determinadas cuestiones y, por otro lado, la consulta de los principales puntos de interés que se localicen en el municipio e información relevante sobre el mismo.

Próximamente también se pondrá en marcha dentro de la aplicación la opción de consultas medioambientales, que serán respondidas por parte de la empresa en un plazo de 24 horas.