El Ayuntamiento de Cádiz anuncia plazas concertadas con la Junta para el centro de mayores Micaela Aramburu

El centro de mayores Micaela Aramburu de Cádiz, construido hace ya más de una década por el Ayuntamiento de la ciudad y con gestión privada tras una concesión municipal, comienza a tener plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Este es el anuncio que ha realizado el alcalde de Cádiz, Bruno García, al término de la reunión semanal de la junta de gobierno local. García ha explicado que el centro ya tienen concedidas las primeras 30 plazas concertadas, correspondientes al año 2025, y que el compromiso es llegar a 90 plazas entre el actual 2026 y el próximo año 2027.

El regidor de la capital gaditana, que ha enmarcado la noticia en la habitual defensa que realiza de la política social de su equipo de gobierno, ha recordado que este centro fue una construcción municipal para cuya gestión se hizo una concesión a una empresa privada ante la imposibilidad, en el año 2013, de que la Junta de Andalucía concertara plazas con el centro, que se llevó cerca de dos años cerrado tras una construcción que costó alrededor de ocho millones de euros.

Así, Bruno García ha explicado que en julio de 2025 se realizó un requerimiento a la empresa concesionaria de la instalación, Domusvi (la anterior responsable de la ayuda a domicilio en la capital), para que cumpliera con los términos de la concesión y solicitara a la Junta de Andalucía la concertación de plazas. Esta especie de presión municipal dibujada por el alcalde dio resultados: la empresa solicitó las plazas y la Junta de Andalucía, según lo explicado por el alcalde, ha concedido las primeras 30 plazas. Estas corresponden al año 2025, pero el compromiso alcanzado conlleva que se concierten en este 2026 otras 30 plazas y en 2027, 30 más, de forma que el centro tenga 90 plazas concertadas en este plazo.

El alcalde ha explicado que se ha tratado de una "gestión política en beneficio de los mayores gaditanos", una acción de política social que, ha reprochado García, "no fue realizada por el anterior equipo de gobierno: "Se podía haber hecho antes", ha sentenciado el regidor gaditano para apuntalar su reproche al anterior equipo de gobierno municipal.

El centro de mayores Micaela Aramburu, ubicado en la confluencia de las avenidas Lacave y Marconi, cuanta con un total de 120 plazas de residentes y otras 30 en su funcionamiento como centro de día. Ahora, de cumplirse con estos plazos, 90 serán para concertaciones con la Junta. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Cádiz tenía en este centro una reserva de diez plazas destinadas a situaciones de "emergencia social".