El Ayuntamiento arregla por fin una marquesina de autobús que rompió el último temporal en Cádiz

Han tenido que pasar seis días para que la delegación de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Cádiz reparase, aunque todavía no del todo, la marquesina de la parada del autobús de las líneas 7 y 2 situada delante de la Guardería Municipal y junto al Teatro Romano, en el Campo del Sur, desde que se rompiese el pasado jueves 13 de noviembre.

Hasta ayer llevaba cinco días lleva ya destrozada y vallado su perímetro desde que se rompiese como consecuencia de una de las fuertes rachas de viento de la borrasca Claudia que acabó desprendiendo una parte del techo de esta instalación durante la tarde-noche de aquel día en el que el temporal azotó a la ciudad de Cádiz, entre otras localidades de la Bahía y de la provincia.

Los cristales se colocarán en los próximos días.

Desde el Ayuntamiento explican la tardanza aclarando que ha habido que fabricar los elementos metálicos que quedaron destrozados, después de haber retirado los que quedaron sueltos y de haber perimetrado la zona por seguridad para los usuarios. Los cristales se colocarán en los próximos días, avanzan desde el Consistorio.

Se da la circunstancia de que hay otra marquesina de parada de autobús también rota, inutilizada y vallada en su perímetro junto a la Puerta de Tierra, delante de la antigua Casa del Niño Jesús.