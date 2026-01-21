La Autoridad Portuaria de Cádiz busca una veintena de trabajadores
Ya se han iniciado los trámites para cubrir 4 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2025, que se suman a las ya convocadas para 7 policías portuarios
Sigue avanzando la obra de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene previsto incorporar en los próximos meses hasta 20 nuevos trabajadores en distintas funciones y áreas, según ha anunciado su oficina de comunicación.
Siete de esas nuevas plazas serán para la Policía Portuaria, en una convocatoria que ya salió publicada el pasado mes de diciembre. Y a ellas se sumarán otras 4 cuyos trámites ya han comenzado y que están incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2025. En concreto, se trata de plazas para un responsable de Gestión Documental, un técnico económico-financiero, un técnico de Recursos Humanos y Organización y un técnico de Sistemas de Ayuda a la Navegación.
A todas ellas ya en curso o pendientes de ser convocadas se les van a sumar a lo largo del año las plazas pendientes de convocatorias anteriores, fuera de convenio. Se trata de un puesto de jefe de División de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo y dentro de convenio, tres responsables de Infraestructuras, tres responsables de Seguridad, Prevención de Riesgos Laborales y/o Medioambiente, un técnico de la Oficina de Secretaría General y un técnico de Infraestructuras.
Con estas convocatorias, busca la APBC "reforzar su estructura organizativa y seguir garantizando un servicio público portuario eficiente y de calidad", trasladan, añadiendo que con estas próximas convocatorias "reafirma su compromiso con el empleo público de calidad, la profesionalización de sus servicios y el fortalecimiento del sistema portuario estatal".
