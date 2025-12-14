Aumentan los contribuyentes que marcan la X de la Iglesia en Hacienda en Cádiz

La Diócesis de Cádiz y Ceuta expresó ayer mediante un comunicado su “profundo agradecimiento” a todas las personas que han marcado la casilla de la Iglesia Católica en la campaña de la Renta de 2024, presentada en 2025. Los datos, publicados por la Conferencia Episcopal Española, confirman que la confianza de los contribuyentes ha crecido un 0,34% en territorio diocesano, con 2.755 contribuyentes más que el año anterior.

“Un año más- se explica desde la diócesis-, aumenta el número de ciudadanos que han respaldado la labor pastoral, social y evangelizadora de la Iglesia. En la provincia de Cádiz, el número de asignaciones ha ascendido a 159.630, lo que representa un 33,94 % del total. Gracias a este compromiso, la campaña ha generado un total de 6.640.642 euros”.

Este importe, se informa, es recibido por la Conferencia Episcopal Española, que lo distribuye entre las diócesis según “criterios de solidaridad e igualdad, garantizando así que los recursos lleguen a todas las Iglesias locales, independientemente del tamaño o la realidad social de cada una”.

En el año 2024, la Diócesis de Cádiz y Ceuta recibió 4.608.330 euros procedentes de la Conferencia Episcopal que sumados a las aportaciones directas de los fieles, parroquias y Cáritas Diocesanas, se alcanzó un total de 5.615.361 euros. “Estos recursos nos han permitido sostener el culto, la pastoral y las obras de caridad de la Iglesia en el territorio diocesano”, afirma la nota.

La Diócesis destaca que todos los contribuyentes que marcan la X lo hacen de forma “libre y voluntaria, un gesto que refleja la conciencia y la confianza depositada en la misión de la Iglesia. En total, han sido miles de personas atendidas espiritual, pastoral y caritativamente”.

“Por ello, marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración, los ciudadanos contribuyen a la labor que realiza la Diócesis a través de sus distintas delegaciones episcopales, parroquias, la Cáritas Diocesanas de Cádiz y la de Ceuta, Cabildos, Seminarios, y otras entidades dependientes”.