El patrimonio, piedra angular de la Iglesia de Cádiz y Ceuta

Decir que la Iglesia de Cádiz tiene un amplio y valioso patrimonio en sus iglesias, en edificios y en obras de arte de primerísimo nivel no es ningún descubrimiento. Tan importante es el patrimonio, que se ha convertido de algún modo en la piedra angular de la economía diocesana. Así lo reflejan las cuentas del pasado ejercicio, que el Obispado ha hecho públicas como cada año con motivo de la celebración, este fin de semana, del Día de la Iglesia Diocesana, y que reafirman que el patrimonio es el capítulo que más ingresos genera en la diócesis y, al mismo tiempo, el que más gastos ocasiona.

En términos totales, la diócesis sigue demostrando una gran fortaleza económica, que garantizan su sostenibilidad al mismo tiempo que permite afrontar una labor cada vez más creciente a nivel asistencial y asumir un capítulo también cada vez mayor como motor de empleo, tanto el que asume de manera directa (tanto el Obispado en sus distintas áreas como cada parroquia en las labores habituales de cuidado, atención, mantenimiento o limpieza) como el que promueve a través de acciones concretas de Cáritas.

Así, en el año 2024 se ingresaron 1,78 millones de euros más de los que se gastaron. En concreto, los ingresos alcanzaron los 19.897.855,36 euros, que suponen un importante incremento con respecto a los 18,5 millones que se recibieron en el ejercicio anterior.

Más de un tercio de esa partida (un 32,66%, en concreto) llegó a través del patrimonio diocesano, que generó un 13,09% más de beneficios que el año anterior, hasta alcanzar los 6.498.554,32 euros. Y de esos ingresos, la mayor parte provienen de la Catedral de Cádiz, que reportó en 2024 2,4 millones de euros con sus 390.448 visitantes que la mantienen como el monumento más visitado de la ciudad, con amplia diferencia sobre el resto.

Por su parte, las parroquias de la diócesis generan en conjunto 872.250,66 euros a este capítulo de patrimonio, donde también se incluyen los beneficios de la empresa Inserta Cádiz que gestiona Cáritas y que en 2024 aportó 272.060 euros.

El segundo gran pulmón económico de la diócesis es el bolsillo de los propios feligreses, que siguen aumentando sus donativos y aportaciones a través de las diferentes vías y que a lo largo de 2024 generaron un total de 5.615.361,91 euros, que se traduce en un 0,54% más que el año anterior. Especialmente llamativa supone la subida de la colecta del Día de la Iglesia Diocesana (la que se realizará nuevamente este fin de semana), que pasó de 18.648,76 euros en 2023 a los 80.037,19 euros de 2024, debido a que la Diócesis renunció a esa colecta en favor de los afectados por la Dana de Valencia y de otros territorios del país que se vieron afectados.

El 75,70% de esas aportaciones de fieles se producen directamente en las parroquias (principalmente en las colectas de las misas), mientras que Cáritas Diocesana sumó un total de 621.221,13 euros en 2024.

Relacionado de alguna forma con los fieles puede entenderse los ingresos percibidos por la asignación tributaria. Es decir, por la recaudación de todas esas declaraciones de Hacienda que marcan la casilla en favor de la Iglesia. En este capítulo se ha experimentado un salto superior al 12%, habiendo recibido la diócesis en 2024 un total de 4.608.330,10 euros (el año anterior fueron 4,1 millones). Y aunque no guarda relación directa el número de contribuyentes que apoya a la Iglesia católica en Cádiz y en Ceuta con el dinero percibido (ya que el Estado entrega a la Conferencia Episcopal Española el total de la recaudación y ésta la distribuye entre las diócesis en base a unos criterios de reparto de bienes), en el Obispado destacan que en 2024 marcaron la X en la declaración un 34,29% de los contribuyentes gaditanos, y hasta el 31,70% de la población ceutí.

Los gastos

Con este generalizado incremento de ingresos, la Iglesia de Cádiz da también un nuevo paso al frente en las distintas áreas pastorales y asistenciales que desarrolla en todo el territorio de su extensión. Así lo demuestra, por ejemplo, el aumento de casi un 10% en el gasto con respecto al año anterior.

Más en concreto, la labor asistencial creció un 11,89% durante el último año, superando los 2,3 millones de euros gestionados o bien directamente desde las parroquias (un 42,43%), a través de Cáritas Diocesana (un 37,36%) o por Manos Unidas (un 13,97%).

Pero por encima de ello, vuelve a ser el patrimonio el que domina el territorio de los gastos económicos. Y es que la conservación y el propio funcionamiento de iglesias y edificios conllevó en 2024 un gasto de 5,8 millones de euros, el más importante de todo este bloque del ‘debe’.

Este gasto en patrimonio supone, además, un aumento del 3,65% con respecto al año anterior e incluye gastos de funcionamiento (principalmente la contratación de los suministros propios de los edificios, que supuso 567.980,45 euros en el pasado año, así como el mantenimiento de los ascensores o la limpieza de los edificios), gastos de servicios profesionales (todo lo relativo a notaría, registros y demás trámites administrativos o de cualquier otra índole), o amortizaciones del inmovilizado (que en 2024 supuso 830.753,66 euros).

A toda esta partida de gasto podrían sumarse también los 466.326,10 euros que se contabilizan como gastos extraordinarios y que corresponden a reparaciones urgentes en parroquias.

Junto al patrimonio, y casi con el mismo importe, cobra relevancia la contratación del personal seglar. Hasta 5,4 millones de euros empleó la diócesis el pasado año en abonar las nóminas, seguros sociales y resto de conceptos relativos al personal seglar que trabaja en el Obispado, en Cáritas o en las parroquias y edificios diocesanos. Un 11,24% más que en 2023 y siendo más de un cuarto de los gastos anuales. La entidad que más gasta en contratación de personal es Cáritas Diocesana, con 1,6 millones de euros (para mantener a todos los profesionales que trabajan en la gestión diocesana y los que se necesitan para todos los programas y proyectos diocesanos que se desarrollan durante el año); seguido de la Escuela de Magisterio de La Línea, con 1,5 millones; el propio Obispado, con 1 millón de euros; y las parroquias, que suman entre sí casi la misma cantidad que el Obispado (969.959,08 euros, en concreto). El resto de gastos de personal seglar se reparten entre la Catedral (128.121,40 euros), el Seminario (179.958,66 euros) y las Obras Misioneras Pontificias (26.335,46 euros).

También hay que reseñar en el capítulo de gastos un ligero incremento en el sostenimiento del clero diocesano (de apenas el 0,75% con respecto al año anterior), que necesitó en 2024 hasta 2,7 millones de euros.

Con este balance económico correspondiente a 2024, el obispo Rafael Zornoza invita a los fieles gaditanos a “colaborar de modo material con lo que podamos en esta campaña de la Iglesia Diocesana que con sus comunidades y parroquias, con sus instituciones y servicios, nos ayuda a vivir nuestra vocación y misión en el mundo”.