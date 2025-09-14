Otros asuntos en Cádiz pendientes de desbloquear

En ese camino de cerrar viejas heridas y de desbloquear proyectos que acumulan años de parálisis o de abandono aún quedan algunas cicatrices que parecen en vías de solución pero que se encuentran aún lejos de dar el asunto por zanjado.

Es el caso, por ejemplo, del Castillo de San Sebastián, que si bien consiguió reabrir sus puertas el pasado verano, con el desbloqueo que eso supone a la situación que arrastraba desde hacía años, tiene pendiente ahora el acuerdo definitivo entre el Estado y la ciudad para que la titularidad pase a manos gaditanas y el Ayuntamiento aborde un programa de usos y contenidos para este espacio, al tiempo que un programa de actuaciones y un presupuesto de mantenimiento y conservación. Las dos administraciones están en conversaciones, pero aún no se ha llegado a ninguna concreción.

También anda en vías de solución el edificio de Náutica, que durante los casi 20 años que lleva cerrado apenas ha tenido siquiera ideas de uso y que el Ayuntamiento y la Junta quieren convertir ahora en una promoción de alrededor de 200 viviendas. El alcalde ha deslizado que ya hay una decisión concreta sobre esta operación y que se va a anunciar en breve, lo que materializaría la ‘vuelta a la vida’ de este curioso edificio situado frente a la playa de la Caleta.

Pendiente de cerrar un acuerdo definitivo anda también el Ayuntamiento en todo lo relativo a la Plaza de Sevilla, para lo que sigue habiendo reuniones y conversaciones con la administración ferroviaria (Adif) para apuntalar todos los flecos relacionados con la operación urbanística que acumula años de inacción y que tiene muchos proyectos o actuaciones pendientes de ese acuerdo definitivo.

De la administración central depende también que se desbloquee por fin la situación del edificio de Puerto América. El consejo de ministros debe autorizar que allí se construya un hotel, para el que la Autoridad Portuaria tiene ya empresa y proyecto (que levantará un 5 estrellas con 120 habitaciones y todo tipo de servicios, con una inversión prevista de 30 millones de euros).

Este listado de asuntos pendientes puede seguir con espacios como Tolosa Latour (que sí está en vías de solución con esa propuesta de la Junta para habilitar allí viviendas, edificios administrativos y una zona verde o plaza pública), como el Chalé de San Luis, o la sede del Casino Gaditano. Todo ello -y algunos proyectos más- está llamado a ser testigo de este cambio de inercia que parece haber experimentado Cádiz.