El astillero de Marsella se queda con todos los contratos que tenía concertados Navantia con la naviera Carnival

Día de luto en el astillero de reparaciones de Navantia en Cádiz. La dirección de Navantia acaba de informar la mañana de este viernes al comité de empresa de Cádiz que la compañía de cruceros Carnival ha suspendido todos sus contratos y reservas de dique con el astillero de Cádiz "después del problema sufrido en el mes de junio", según declaraciones realizadas por el presidente de los representantes de los trabajadores de la citada factoría ubicada en la capital, José Antonio Bolaños.

Al parecer, según Bolaños, la naviera Carnival, posiblemente la mayor del mundo en cuanto a su flota y en cuanto al número de navieras que engloba bajo su nombre ha decidido realizar toda la reparaciones que tenía prevista para los próximos años en Cádiz, en el astillero francés de Marsella.

Segun este representante sindical, se trata de una "muy mala noticia para los trabajadores de la factoría gaditana porque esta compañía traía cada año alrededor de media docena de cruceros, con trabajos de un mes cada uno aproximadamente que comprometían a más de 1.500 personas en cada uno de sus encargos.

El propio comité de empresa lleva ya tiempo reiterando el hecho de que este mercado y, en general, el sector de los cruceros tiene la piel muy final y es muy volatil, de manera que no están dispuestos a arriesgar en ningún momento ni su carga de trabajo ni a los pasajeros que depositan su confianza en su marca.

Carnival es una empresa que "paga muy bien y su nivel de exigencia es tan alto que no tolera nada que altere su dinámica de trabajo porque sus propios compromisos así lo requieren y ni admiten ni atrasos ni cancelaciones".

José Antonio Bolaños recuerda que "desgraciadamente, el incidente del mes de junio relacionado con el conflicto laboral con el sector del metal nos ha hecho perder este cliente, uno de los mejores en este mercado". Así, el comité de Navantia de Cádiz aprovecha esta mala noticia para volver a insistir en la necesidad de que Navantia refuerce refuerce su plantilla de operarios, de manera que "no tenga tanta dependencia de la industria auxiliar para poder encarar los encargos de los próximos años con las máximas garantías".