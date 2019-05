La presidenta de la asociación de vecinos Buena Vista, Susana Velázquez, denuncia los ataques que están sufriendo ella y su junta directiva por parte de una serie de ciudadanos "que lo que quieren es quedarse con el local". Lo hace después de la concentración celebrada el pasado lunes a las puertas de la entidad, en la que algunos vecinos mostraron su rechazo a la forma de gestionar la AVV que tiene esta junta directiva y realizaron una serie de acusaciones que Velázquez asegura que "son falsas".

En primer lugar, argumenta que las personas que se concentraron el lunes "no pertenecen a esta asociación de vecinos", aunque reconoce que algunos son antiguos socios e incluso miembros de anteriores juntas directivas. Insiste en que "lo que quieren es quedarse con el local, pero el local no es ni nuestro ni de ellos ni de nadie, es del Ayuntamiento; y desde que hemos entrado nosotros en la junta directiva, no paran de atacarnos porque la mayoría son militantes del partido que actualmente gobierna".

Susana Velázquez afirma que desde que están sufriendo estos ataques, han solicitado varias citas con el alcalde "y todavía estamos esperando. Sin embargo, a la nueva asociación que se ha creado –Buena Vista Recuperada, cuyos miembros convocaron la concentración– sí la ha recibido", así, cree que "no se está tratando a todos por igual, esto es trato de favor".

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que cuando estaba el anterior presidente, "nadie hizo nada a pesar de las numerosas denuncias que existían por los ruidos hasta las tantas de la noche".

Respecto a los comentarios que hicieron algunos vecinos en la concentración del lunes acusando a Susana Velázquez y a su junta directiva de haber accedido al cargo de forma ilegal, ella defiende que "hemos entrado de forma legal". Explica que pidieron al presidente que había entonces una asamblea para renovar la junta directiva, ya que hacía años que no se celebraba, a pesar de que los estatutos establecen que la junta directiva debe renovarse cada año. "Pero él hizo oídos sordos y, con los estatutos en mano –muestra los estatutos, cuyo artículo 6 recoge que la asamblea se puede convocar cuando lo soliciten más de 25 socios–, se hizo una asamblea en julio de 2018 con las personas que en aquel momento eran miembros de la AVV para renovar la junta directiva", relata.

Susana Velázquez enseña también una copia del registro de la junta directiva en la Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior de Cádiz con el sello de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

Otra de las cosas sobre las que alertaron los ciudadanos el pasado lunes fue la desaparición de dinero y documentos de la AVV Buena Vista, algo que Susana Velázquez asegura que ya se encontraron cuando llegaron y "el tema está en los juzgados. Cuando llegamos aquí, no había ni registro de actas ni libro de cuentas ni dinero. Solo había mucha suciedad y ahora lo que hay es mucha limpieza".

Respecto a la cesión de parte de las instalaciones a la AVV Puerta Tierra hasta que no tenga sede propia, asegura que hicieron una solicitud al respecto al Ayuntamiento "y en Participación Ciudadana dijeron que no había problema", afirma mostrando una copia de la solicitud que entregaron en el Registro municipal con el sello del Consistorio.

En cuanto a la petición por parte del Ayuntamiento de la entrega de las llaves de las instalaciones, asegura que a la AVV no le ha llegado ninguna notificación, "sólo tenemos un informe de propuesta de extinción de la cesión del local social de la AVV Buena Vista, a la que hemos hecho las correspondientes alegaciones".

Se refiere también a la acusación de alquilar la sede de la AVV para eventos, cobrando hasta 180 euros, y muestra copias de las facturas con las donaciones realizadas por las personas que usan el local, siendo la cifra más alta 50 euros.

Otra de las cosas que se dijo en la concentración es que esta junta directiva no está repartiendo los alimentos de Cruz Roja a las personas necesitadas, algo que "es falso", según la presidenta, ya que reparten estos y otros víveres que recogen en supermercados de la ciudad, y se encarga la propia junta directiva porque las personas que lo hacían antes "se quedaban con alimentos".

Ante toda esta situación, Susana Velázquez manifiesta que "si estas personas quieren rescatar la asociación, que se hagan socias y se presenten a las elecciones a la junta directiva, y si salen elegidas, yo les doy el bastón de mando con mucho gusto. Pero que se haga de forma legal y limpia".