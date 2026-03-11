La asociación Taetro presenta su último libro de mínimos en Cádiz

La asociación cultural Taetro presenta en Cádiz el último volumen que recoge las obras premiadas en el XXIV Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero, un libro publicado por la editorial gaditana Q-Book. El Café Teatro Pay-Pay, en la calle Silencio, 1, será el lugar para esta puesta de largo del último libro que compila las obras galardonadas en el certamen pionero de este género teatral en lengua española. La cita tiene lugar este jueves 12 de marzo a partir de las 21.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Las puertas se abrirán una hora antes.

El acto contará con dos partes: en primer lugar, se presentará este último volumen, así como el resto de los publicados por la editorial gaditana durante los últimos años. El editor Juan José Sánchez Sandoval, la presidenta de Taetro, Aurora Alcántara, y el secretario de la entidad, Miguel Ángel Bolaños, serán los encargados de hablar sobre el proceso de publicación de estos libros que recogen las obras premiadas del certamen y que se caracterizan por un diseño gráfico muy llamativo. Aurora Alcántara ha manifestado que “la colaboración entre Taetro y Q-Book ha sido muy fructífera y nuestro interés es en seguir colaborando en el futuro”.

La segunda parte del acto estará protagonizado por algunas de las obras presentes en los volúmenes que se van a representar en el café teatro Pay-Pay. En concreto, se representarán los mínimos No hay problema, de Marc Egea, dirigido e interpretada por Ana Pérez; Cuestión de honor, original de Francisco Pérez Cánovas y dirigida e interpretada por Antonio Burgos y Roberto Sánchez; Sicario del método, de Álvaro Carnerero, dirigida por Alfonso Saucedo y protagonizada por Jorge Cuesta y Alejandro Jiménez; y finalmente, La hormiga y la cigarra, de Ana Díaz Velasco, dirigida e interpretada por Eufrasio Jiménez y José Luis Sánchez Johnny.

