La prensa de Cádiz denuncia los crímenes de los periodistas palestinos a manos de Israel

La APC y los periodistas gaditanos denucian los asesinatos de periodistas palestinos por Israel en la sede de la APC

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) se ha sumado a la acción coordinada por Reporteros Sin Fronteras Sección Española y el movimiento ciudadano mundial Avaaz con el objetivo de denunciar los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra los reporteros palestinos con total impunidad, pedir su protección urgente y exigir un acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino. Una convocatoria que ha sido encabezada por la presidenta de la APC, Mabel Caballero, junto a otros miembros de su junta directiva, y a la que han acudido numerosos periodistas y representantes políticos, de asociaciones, sindicatos y gráficos.

Tras el minuto de silencio, Caballero ha explicado que "desde Cádiz nos unimos a este clamor global en defensa de la libertad de prensa y en memoria de nuestros compañeros asesinados. El periodismo no puede ser silenciado por la violencia”, ha declarado Caballero, quien también ha leído los nombres y apellidos de los últimos compañeros asesinados.

Durante su intervención también ha subrayado que el ejercicio del periodismo es un derecho esencial para garantizar la libertad de información y que su persecución constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario. Así, la APC reafirma su compromiso con la defensa de la profesión y con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural e independiente.

250 periodistas palestinos asesinados

Cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza por el Ejército de Israel en apenas dos años, una cifra jamás registrada en la historia reciente, máxime en tan breve espacio de tiempo.

Una masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel que es sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario. Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza –un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja– amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí.

Por este motivo es importante recordar que “si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”.