La asociación Ostogades tendrá local propio en la barriada de la Paz de Cádiz

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo, ha participado esta mañana de lunes, 9 de marzo, en la firma de un contrato de arrendamiento por el que se cede un local a la asociación de Ostomizados de Cádiz (Ostogades) en la capital gaditana. En esta rúbrica han estado presentes, además, el presidente de la entidad, Antonio Jesús Núñez, y representantes de este colectivo, así como las delegadas territoriales de Fomento y Sanidad, Carmen Sánchez y Eva Pajares.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, adjudica así un local disponible a esta asociación, dado su carácter social. Así, en este acto de firma se ha procedido a la entrega de llaves de este local destinado a Ostogades, que está ubicado en la calle Barbate, en la barriada de la Paz de Cádiz.

Ostogades se fundó en febrero de 2023 como una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, con ámbito territorial en la provincia de Cádiz. Los fines primordiales de la asociación son los de ofrecer una atención integral e individualizada a todos los pacientes ostomizados en educación para la salud, perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y social, sin evitar la importancia de incluir en el plan de cuidados a la familia como fuente de apoyo psico-afectivo.

Los pacientes ostomizados son aquellos que por patologías digestivas de origen neoplásico, como cáncer de colon, recto o patologías benignas como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, necesitan de manera temporal o definitiva eliminar las heces a través de un estoma, ubicado en la pared abdominal. Asimismo, existe patología del aparato urinario que requiere la eliminación de la orina a través de un estoma.