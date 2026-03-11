La asociación gaditana 'Escapararte' programa sus actividades de marzo

La asociación gaditana 'Escapararte', una agrupación artística, cultural y social con fines solidarios que ofrece talleres permanentes de manualidades y música entre otras actividades, ha programado sus actividades para este mes de marzo, donde la música ocupa un lugar preponderante. En su programación anual, la asociación también dedica espacio para trabajos teatrales o literarios, además de organizar mercadillos benéficos en su sede de la calle Ahumada de la capital gaditana. Dirigida por la compositora y pianista gaditana Dolores Serrano Cueto, la asociación ha recibido también la donación de un piano de la marca Bechstein. La asociación fue creada en 2024 por la compositora gaditana, que precisamente en estos días ha visto estrenarse su obra Cádiz, 2005. Nahr” en Segovia y Madrid por el quinteto Spanish Brass.

La programación de este mes, en marcha desde el próximo 13 de marzo, incluye: Dúo Dan y Dan (piano, armónica, voces y guitarra), con Alicia Tamariz piano y voz. Mercedes Zavala, composición, y Marisa Blanes y Telmo Carvajal, piano. Luis Balaguer y Antonio Corrales, guitarra y contrabajo. Isabel Cabrera y Lucía de Acacias (Acci Antiqua). Se trata de una programación diversa que reúne folk, pop, jazz, clásico, contemporáneo, música antigua, canción protesta y música de autor.

La asociación, además, ha recibido un "regalo extraordinario": un piano de media cola de la prestigiosa marca alemana Bechstein que ya se encuentra en la sede de 'Escapararte', según cuenta Dolores Serrano Cueto.

Este piano perteneció al matrimonio formado por la australiana Glen y el escocés Bruno Scarfe, afincados en Cádiz desde el año 2000. La pareja falleció con meses de diferencia el pasado año. Sus herederos han querido donar el piano "para que tuviese una utilidad continuada y el disfrute de muchos", y contactaron con la compositora.

Según Serrano Cueto, "era Glen quien había recibido estudios musicales y seguía tocando el piano. A tenor de los libros de partituras que ha dejado junto al instrumento, el nivel de estudios de Glen era alto y debía tenerle realmente apego cuando lo hizo traer desde Melbourne. Está muy bien conservado".

"Bruno, por su parte, fue profesor en la Universidad de Glasgow y, posteriormente, en universidades australianas y neozelandesas. Más tarde, deja la universidad y monta dos librerías en Australia. Escribió prosa, poesía y teatro, así como diarios de viajes y pequeños relatos y ensayos. Catalogó distintas y numerosas obras de dramaturgos españoles para la universidad escocesa; realizó una donación de una colección de más de mil piezas impresas de teatro español de entre los años 1850-1950 a la universidad de Salamanca".

Ya en Cádiz, Bruno Scarfe publicó 'El Quijote de Miguel de Cervantes: enfoque australiano' en 'Ateneo', la revista cultural del Ateneo de Cádiz.