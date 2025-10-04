Un pequeño gran rincón para el arte en Cádiz

El arte, por definición, no tiene barreras más allá de las que se marca el propio creador. El arte, en todas sus categorías, puede surgir en cualquier rincón por pequeño que sea e, incluso, por encerrado que esté. Es lo que sucede, desde hace justamente un año, en el bajo situado en la casapuerta número 8 de la gaditana calle Ahumada. Allí se ubica la asociación cultural ESCAPARARTe (así escrito como si fuera un juego de varias palabras), que ocupa dos pequeñas salas destinadas a acoger manifestaciones artísticas contemporáneas y relevantes, con especial atención, aunque no únicamente, a la música. Impulsada por la pianista y compositora gaditana Dolores Serrano Cueto, la asociación celebra su primer aniversario con un octubre plagado de actividades y con una jornada de puertas abiertas, el próximo día 9 de octubre, para que los gaditanos conozcan de primera mano este pequeño pero gran rincón para el arte.

Junto a un grupo de socios, Dolores Serrano Cueto fue dando forma a la idea de transformar en sala de arte el pequeño espacio en el que estaba su estudio de compositora. Añadió al espacio otra pequeña sala contigua y, tras culminar el expediente burocrático y administrativo, la asociación comenzó su personal programa de actividades de cara al público.

Ha sido un año de conciertos, conferencias, presentaciones de libros, teatro, talleres artísticos y de reciclaje... Y siempre con un aforo limitado, algo más de una veintena de personas, y con la imperiosa necesidad de reservar la asistencia para cumplir con la evidente limitación de aforo. Los socios de ESCAPARARTe tienen incluida la entrada en su cuota anual, mientras el público en general abona una cantidad simbólica. Excepto en las conferencias y las presentaciones de libros, que son gratuitas pero que también convienen reservar.

Las salas, desde luego, son peculiares y están repletas de detalles que Serrano Cueto explica con orgullo. Unas salas con muchos de sus objetos reciclados, una máxima de esta asociación que no quiere dar nada por perdido. Así, hay un antiguo bidón de agua convertido en sillón con espacio para almacenar objetos, una cama transformada en sofá, un baúl que ha cobrado nueva vida como un banco en el que sentarse para ver teatro, cajones convertidos en expositores en una pared...

Además, la primera sala de la asociación está llena de miniaturas, en este caso colección particular de la propia Dolores Serrano. También hay libros, revistas y discos, algunos de ellos entregados por los artistas que han ido pasando por el espacio de la calle Ahumada en este primer año de vida. Y de las paredes cuelgan varias fotos realizadas por Antonio Barce y que muestran a artistas que han ido pasando por la ya clausurada sala Cambalache de la capital gaditana.

Este pasado verano también han estrenado el patio comunitario de la finca como espacio para realizar algunas actividades, en una positiva experiencia que quieren repetir en próximas ocasiones.

Dolores Serrano Cueto ha formado parte desde su creación en 2005 del Taller de Mujeres Compositoras del Festival de Música Española, en el que este año también estrenará obra. Quizás por eso la música es la disciplina artística que más presencia ha tenido hasta ahora en la nueva asociación. Aunque también ha habido teatro y literatura, la música juega un papel fundamental en la programación, con tendencia a traer hasta Cádiz a artistas independientes con propuestas generalmente muy vanguardistas.

Con especial presencia de artistas gaditanos y andaluces, por las salas de la calle Ahumada han pasado también creadores de otros puntos de España, sobre todo el País Vasco y Canarias.

La asociación, además, quiere convertirse en un espacio solidario y ya han colaborado con diversos proyectos a los que destinan el dinero que pueden reunir tras afrontar los gastos de cada espectáculo.