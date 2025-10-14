La asociación FAEM celebrará el sábado en Cádiz su IX festival benéfico 'Por una mente sana'

La asociación FAEM (Familiares, Allegados y personas con Enfermedad Mental) organiza por noveno año consecutivo el IX Festival Benéfico 'Por una mente sana', que se desarrollará el próximo sábado 18 de octubre a las 20.00 horas (apertura de puertas a las 19.30) en la asociación cultural Aires de Cádiz, en las Bóvedas de Santa Elena.

Con este evento la asociación FAEM pretende concienciar, sensibilizar e informar a la ciudadanía, dentro de los actos del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre. Con el lema de este año 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', se reivindica la importancia de los cuidados en este ámbito o el aumento de recursos públicos y profesionales especializados. La asociación quiere romper barreras y luchar contra el estigma social, "porque todos podemos en algún momento de nuestra vida, ser vulnerables y tener un problema de salud mental", según indica en nota de prensa.

Para amenizar el evento estarán Luis y Roberto, que presentarán las actuaciones de varios artistas que colaboran altruistamente: Caracol de la Viña y Pedri Galván, Pájaro Nube, Trihnina, Jose Pereira y Valand.

También habrá una barra de comidas y bebidas con precios muy asequibles. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir en la web www.faemsaludmental.org, en la sede de esta asociación en la calle Conil de la Frontera, en Curiá Grabador (San José, 28) y en Goyber (Avenida de Andalucía, 32). Las aportaciones a la Fila Cero, en Unicaja, se pueden realizar en esta cuenta: ES78 2103 0610 8800 3001 7297. Durante el espectáculo se sorteará una camiseta firmada por los jugadores del Cádiz C.F.