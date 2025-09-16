La asociación Abaniko de Cádiz, de personas con discapacidad intelectual, sin sede

La portavoz adjunta del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, denuncia que la asociación Abaniko -que trabaja con personas con discapacidad intelectual- no ha podido iniciar el curso con normalidad ante “la dejadez e ineficacia” tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Cádiz que han dejado a la entidad sin sede. Y ello, después de que en el pasado mes de junio la anterior delegada de Educación, Isabel Paredes, y el actual concejal de Servicios Sociales, Pablo Otero, garantizaran a la entidad su permanencia en el colegio Campo del Sur hasta que el Consistorio gaditano les encontrara un nuevo espacio sede. "Sin embargo, a día de hoy no cuentan con el mismo y les prohíben permanecer en el mencionado centro educativo", aseguran.

Fernández lamenta que tanto la Delegación territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz como el propio Ayuntamiento hayan “dado la espalda” a este colectivo con necesidades especiales, al tiempo que critica con contundencia que desde la administración regional han llegado a calificar a los profesionales y personas usuarias de Abaniko de “okupas” e “intrusistas” cuando estaban alojados en aulas del colegio público. “Es deleznable que desde la propia Delegación de Educación hablen así de personas con discapacidad intelectual y de los y las profesionales que se esfuerzan día a día por mejorar la calidad de vida de este colectivo socialmente desfavorecido. Es vergonzoso y reprochable, por lo que alguien, cuanto menos, debería pedir disculpas”.

Fernández expone que Abaniko nunca se ha negado a abandonar el colegio Campo del Sur. “Sólo piden, desde hace más de un curso, un espacio estable, ya sea en el propio colegio Campo del Sur o en otro local que reúna las condiciones apropiadas para sus usuarios y las actividades que desarrollan. En definitiva, un lugar adecuado donde las personas con discapacidad intelectual puedan formarse para encontrar un empleo. Algo que la actual Educación Formal, ésa que según el nuevo delegado de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, debe ser ‘integral, formativa, equitativa e inclusiva’, no proporciona a este colectivo”. Y en este punto, señala la edil que se trata de un colectivo que está formado por personas que, en la mayoría de los casos, no consiguen llegar a Secundaria, por lo que encuentran en las asociaciones como ésta su “única opción”.

En una reunión que han mantenido este martes el portavoz de AIG, David de la Cruz, y la portavoz adjunta de la formación con las representantes de Abaniko, éstas han denunciado “el abandono” del colectivo por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, “puesto que no tenemos un nuevo espacio, ni nos permiten seguir en el colegio Campo del Sur, ni hemos podido empezar el curso con normalidad”. “Ni el concejal de Servicios Sociales ni el nuevo delegado de Desarrollo Educativo nos dan soluciones. Estamos en el olvido. Por lo visto, la discapacidad no debe ser una prioridad...”, han compartido con malestar.

Y asimismo han expuesto que esta situación está causando “angustia y nerviosismo” tanto entre los usuarios y usuarias como en sus familiares. “Lamentamos que el principal responsable de Educación en Cádiz hable de formación ‘integral, formativa, equitativa e inclusiva’ y se olvide de colectivos como el nuestro, formado por personas que sufren cuando las sacan de su rutina y que tienen dificultades para comprender las contradicciones, porque se angustian con los cambios de última hora, con las modificaciones en los horarios, con los nuevos espacios… Personas, en definitiva, que no entienden de mentiras”, apostillan.

Por todo ello, desde Adelante Izquierda Gaditana exigen tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Cádiz que den “de inmediato” una solución “apropiada” a la entidad Abaniko, de manera que las 16 personas usuarias que la integran cuenten con su propia sede para recibir una formación de calidad y realizar las diversas actividades.