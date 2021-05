Así es el proyecto de la unión del muelle y la ciudad en Cádiz

El desarrollo urbanístico del suelo portuario que dejará libre el muelle Reina Sofía no es nada fácil.

La Autoridad Portuaria está inmersa en la culminación de la aprobación del Plan Especial. Toda la documentación está en manos de la Junta de Andalucía desde enero de 2020, antes de llegar la pandemia, que ha trastocado todo el calendario. Aún así en este tiempo se ha aprobado ya el procedimiento medio ambiental, sólo pendiente de un último trámite en manos de la Demarcación de Costas.

Con este documento listo y también con el urbanístico, la Junta podrá conceder la aprobación inicial. Después llegará el tiempo de la exposición pública, las alegaciones y las contestaciones a éstas hasta tener ya la aprobación definitiva. Que la nueva Ley del Suelo de Andalucía no saliese adelante esta semana, tras no ser apoyada en el Parlamento andaluz por el grupo de Vox, no ayudará a dar más agilidad al proceso, asume la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez.

La aprobación inicial fijará obras tan esenciales como la red de servicios públicos que permitirá el funcionamiento de este suelo: luz, agua, saneamiento. Ya se está en conversaciones con la empresa municipal Eléctrica de Cádiz para garantizar este suministro durante décadas, a la vez que se está estudiando la posibilidad de instalar una depuradora y un tanque de tormentas que aportaría agua para la limpieza viaria y el cuidado de las zonas verdes, que serán abundantes en todo este espacio urbano.

Pero si todo ello, que no es poco, corresponderá a la APBC, Teófila Martínez deja claro que tanto la iniciativa privada como la pública (desde otras administraciones) van a tener un papel esencial a la hora de lograr que esta urbanización y su papel en el desarrollo económico de Cádiz sea un éxito, todo ello bajo el control de la Autoridad Portuaria para evitar reinos de taifas en su ejecución.

En este sentido, en su conversación con este diario, Martínez adelanta que "vamos a buscar dinamizadores privados y públicos", al considerar que es necesario contar con equipamientos relevantes que ayuden a complementar todos los servicios y toda la oferta que se contará.

En el marco público, Teófila Martínez pone sobre la mesa ideas que sobrevuelan la ciudad desde hace años, décadas incluso, y que nunca se han puesto en marcha pues su impulso supera a la capacidad de las administraciones municipales. Así cita la necesidad de contar con un Museo de las Navegaciones o un Centro de Arqueología Submarina, unidos a la historia trimilenaria de Cádiz.

"Nosotros no lo podemos hacer, pero lanzamos nuestros mensajes para que lo estudien", dice refiriéndose a la Junta, impulsora de grandes museos en otras capitales andaluzas. En su etapa como alcaldesa, Teófila Martínez también planteó la relevancia que tendría para Cádiz contar con un Museo del Comercio, por su relación con las antiguas colonias. Relación marítima, con lo cual este nuevo suelo urbano sería también idóneo para este equipamiento. Por lo pronto, en el diseño previsto se han dejado dos grandes pastillas, en ambos extremos del suelo donde se va a actuar, reservadas para estos hipotéticos centros públicos de atracción.

Todos o parte de ellos jugarán un papel relevante como motores del "nuevo barrio" en la ciudad. Tanto aquí como en la iniciativa privada Martínez pone el acento en la necesidad de cuidar al máximo la estética de las construcciones que se levantarán, como un sello más de esta expansión urbana.

El planeamiento incluye dos grandes áreas destinados a actividades económicas. Ya hay firmas interesadas en ubicarse, aunque la presidenta de la APBC se muestra cauta a la hora de lanzar nombres "porque este es un proceso de largo recorrido". En todo caso, lo único que no estará permitido es la construcción de viviendas.

Dependiendo de las peticiones de suelo que se hagan así se reordenarán, mediante planes de detalle, estas dos parcelas, una de ellas con una superficie más que relavante, a la vez que se diseñarán las calles perpendiculares atendiendo al suelo ocupado que, en todo caso, tendrán una notable reserva para zonas verdes y peatonales.

El planeamiento incluye también una gran plaza abierta que permitirá la celebración de conciertos al aire libre. El lugar es idóneo, pues se aleja de la zona residencial del casco antiguo y de quienes residen en Canalejas, siempre quejosos con los eventos musicales celebrados en verano en el Muelle Ciudad.

Teófila Martínez tiene claro que no se puede fallar ni en el diseño, ni en la ordenación, ni en la gestión de estos miles de metros cuadrados. Lo define como un "nuevo apéndice" de la ciudad. Muy diferente a la conexión puerto-ciudad realizada en otras localidades donde los muelles no estaban alejados de la zona residencial, como pasa aquí. A la vez hay que tener en cuenta a la población a la que se dirige y a la atracción de visitantes externos que puede tener. Es una operación única, muy superior a la que se logró con la construcción del barrio de Astilleros. Una operación única que Teófila Martínez, alcaldesa de la ciudad durante dos décadas, tiene claro que no se puede perder.