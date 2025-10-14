Así era la casa palacio Sagasta de Cádiz en tiempos del Duque de Wellington, según la IA

La historia y la tecnología se alían en una campaña publicitaria con la que Áurea Hotels, la marca de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company, recrea el pasado más glorioso de los edificios que acogen a sus diferentes establecimientos hoteleros. Una campaña que encuentra resonancia en Cádiz donde se levanta el Áurea Casa Palacio Sagasta, que ha sido uno de los protagonistas de este singular viaje en el tiempo.

Así, la recreación muestra al palacio barroco, situado en pleno casco histórico gaditano, en la época en la que fue embajada británica y residencia de figuras ilustres como el hermano del Duque de Wellington, que se alojó en sus estancias mientras Europa se veía sacudida por las guerras napoleónicas. La recreación realizada con IA devuelve al edificio su peso diplomático, mostrando a los oficiales británicos, conocidos como casacas rojas, habitando sus estancias mientras Cádiz se convertía en una ciudad clave en un capítulo de la historia europea.

Áurea Casa Palacio Sagasta es uno de los cuatro enclaves emblemáticos integrados en la campaña Áurea Hotels, donde la historia cobra vida que está basada en un trabajo de documentación y un proceso creativo basado en imágenes reales de los hoteles actuales. La campaña reconstruye los escenarios y personajes que formaron parte de su pasado. El resultado es una serie de piezas visuales que se presentan como una invitación a descubrir estos hoteles partiendo de su historia.

Y es que Áurea Hotels nació como una colección de establecimientos singulares que comparten un propósito común: invitar al huésped a descubrir cada destino a través de su historia. Cada establecimiento se concibe como una propuesta singular con personalidad propia, que preserva la esencia de los edificios históricos en los que se ubican y la pone al servicio del cliente para brindarle una experiencia más inmersiva. Con esta campaña, Eurostars Hotel Company refuerza el posicionamiento de la marca Áurea Hotels como un referente en el turismo cultural, combinando el respeto por el patrimonio con la innovación tecnológica para transmitir su legado.

Además del hotel de Cádiz, también forman parte de la iniciativa el Áurea Convento Capuchinos, en Segovia; el Áurea Ana Palace, en Budapest; y el Áurea Palacio de Correos, en Logroño.