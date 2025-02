Asaltan por segunda vez el Casino Gaditano, un edificio municipal con una valiosa biblioteca en Cádiz

Cádiz/Uno o varios individuos han vuelto a robar en el restaurante de la planta baja del Casino Gaditano penetrando en él por un balcón de la primera planta del edificio municipal, según ha podido saber Diario de Cádiz. Como a finales de diciembre de 2023, el o los asaltantes aprovecharon que no había vigilancia de ningún tipo, escalaron fácilmente por el andamio, rompieron el cristal de una de las ventanas de la primera planta que da a la calle Veedor y se introdujeron en el inmueble público pateando parte del mobiliario de este edificio que pertenece al patrimonio de la ciudad. No obstante, una fuente del Ayuntamiento de Cádiz aseguró a este periódico que no se produjeron daños en bienes públicos, sino solo en el local de hostelería que regenta una empresa adjudicataria. Obviamente, el local del restaurante es también de propiedad municipal.

Una vez dentro del inmueble, bajaron las escaleras que dan al patio neomudéjar del edificio municipal, accedieron a la zona del restaurante y fracturaron la puerta de cristal de una pequeña cava, de donde se llevaron las botellas de licores más caras que allí se guardaban. En el anterior asalto se hicieron con los 400 euros del bote navideño de los trabajadores. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 17 al martes 18 de febrero, aunque la misma fuente municipal aseguró a este periódico que sucedieron el miércoles.

Además del daño económico provocado nuevamente al restaurante que regenta el Grupo Vélez, este nuevo asalto al Casino Gaditano vuelve a poner de manifiesto el serio peligro que corre el valioso fondo bibliográfico de la Biblioteca del Casino Gaditano, que permanece allí desprotegido, como evidencia este nuevo suceso. Un tesoro compuesto, entre otras joyas impresas y manuscritas, por una importante colección legislativa que contiene las actas completas del proceso constituyente de las Cortes de Cádiz de 1812. Unas joyas bibliográficas, que además de robos, podrían sufrir en cualquier momento las consecuencias de un acto de vandalismo.

"La biblioteca, como apuntó el personal técnico municipal, permanece en el edificio tras las mejoras realizadas en la estancia y las medidas de seguridad implantadas", respondieron ayer desde el Ayuntamiento.

La ventana por la que accedieron al Casino Gaditano los ladrones.

En diciembre de 2023 se anunciaron medidas de seguridad y en enero de 2024, un traslado provisional

Cuando este periódico publicó el asalto de 2023, una fuente municipal dijo que se tomarían “medidas de carácter urgente para reforzar la seguridad” en función de lo que derivase de la investigación de la Policía Nacional, ante la que también se ha denunciado este nuevo asalto al edificio público y que está investigando su autoría.

Dos días después del suceso, el 30 de diciembre de 2023 una fuente municipal adelantaba a este periódico que el Ayuntamiento había decidido trasladar provisionalmente al Museo de las Cortes de Cádiz, colindante con el Oratorio de San Felipe, todo el importante archivo documental histórico y las colecciones de libros y periódicos, algunos del siglo XVIII y XIX que contiene la Biblioteca del Casino Gaditano.

La misma fuente municipal también avanzó entonces a este diario que se digitalizarían las actas del proceso constituyente de las Cortes de Cádiz y que se implantarían medidas de seguridad en el edificio, que actualmente carece incluso de las mínimas, mientras no se apruebe un proyecto de rehabilitación integral.

El alcalde, Bruno García, dijo entonces que "la Policía estaba videovigilando el edificio" e insistió en que se tomarían “medidas para garantizar la seguridad del edificio”.

El 19 de enero de 2024, la concejala de Cultura, Maite González, declaró que el traslado estaba pendiente del inventariado y clasificación de todos los volúmenes, llamando a realizarlo "con seguridad y prudencia, como es preciso hacer con cualquier biblioteca".

“Estamos haciendo un inventario de la biblioteca. Primero para ver que no falta absolutamente nada. Es necesario hacer un traslado con orden. No es tan fácil como meterlos en una caja (libros y actas originales de las Cortes de 1812) y llevarlos a un sitio. Hay que hacerlo con un orden riguroso, como señalan los expertos en bibliotecas. Cuando una biblioteca se desarticula, hay que tener cuidado; no se puede hacer alegremente. Se está haciendo el inventario ordenado y clasificando todo como se tiene que hacer”, dijo la edil a los medios.

Respecto a la seguridad del edificio en su conjunto, Maite González señaló que se estaban manteniendo reuniones sobre la “alarma, el estado del edificio y el tema de la luz, que era importante porque el edificio estaba sin luz salvo en la parte de hostelería”.

“No podemos mantener el edificio en las mismas condiciones de abandono en que se han tenido en los últimos años”, dijo con rotundidad. En la biblioteca "también hay que hacer trabajos de limpieza y además de la alarma" , señaló González, "se están haciendo gestiones para cerrar todos los huecos que dan a la calle, para asegurar los documentos relacionados con la Constitución y el resto de la biblioteca”.

Puerta de cristal fracturada de la cava de donde se llevaron los licores.

Cambio de destino: a la Casa de Iberoamérica

En marzo del mismo año desde el Ayuntamiento se adelantaba que los fondos de la biblioteca no irían finalmente al Museo de las Cortes por falta de espacio, sino a la Casa de Iberoamérica, en concreto, a la sala que en la primera planta alberga la sede de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras.

A día de hoy, esos fondos bibliográficos siguen en el Casino Gaditano, sin ningún tipo de protección.

Este periódico quiso recabar la versión del suceso de la persona responsable del restaurante, pero declinó la posiblidad de hacer cualquier declaración.

"Ricos fondos gaditanos"

Según informa el propio Casino Gaditano en su página web, el Archivo de su Biblioteca, “aunque ha sido víctima de algunos despojos, aún conserva ricos fondos gaditanos, –algunos conservados gracias a donaciones como la testamentaria de José Rosetty–, e importantes fondos hemerográficos españoles, franceses e ingleses, algunos del siglo XVIII”.

“Destaca entre estos fondos una importante colección legislativa, compuesta entre otros por las actas completas del proceso constituyente de las Cortes de Cádiz de 1812 y un gran número de volúmenes manuscritos de gran interés para la investigación”, añaden.

Entre ellos enumeran “el Registro de entrada y salida en el hospital de San Juan de Dios de Soldados enfermos y heridos repatriados de Ultramar; las cuentas generales de gastos referidos a las obras de reparación del Cuartel de San Fernando para la instalación de un hospital con destino a los heridos procedentes de la guerra de África; la Junta de Socorro de heridos y enfermos procedentes del ejército de Cuba; documentación sobre el cólera en Cádiz y sobre el Hospital de Sangre”.