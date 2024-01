El traslado de la biblioteca del Casino Gaditano, pendiente del inventariado

El traslado de los valiosos fondos de la biblioteca del Casino Gaditano al Museo de las Cortes, decidido por el Ayuntamiento de Cádiz tras el robo cometido en el edificio de la plaza de San Antonio el pasado 28 de diciembre, está pendiente del inventariado y clasificación de todos los volúmenes, según avanzó ayer la concejala de Cultura, Maite González, quien llamó a realizar el traslado con seguridad y prudencia como es preciso hacer con cualquier biblioteca.

“Estamos haciendo un inventario de la biblioteca. Primero para ver que no falta absolutamente nada. Es necesario hacer un traslado con orden. No es tan fácil como meterlos en una caja (libros y actas originales de las Cortes de 1812) y llevarlos a un sitio. Hay que hacerlo con un orden riguroso, como señalan los expertos en bibliotecas. Cuando una biblioteca se desarticula, hay que tener cuidado; no se puede hacer alegremente. Se está haciendo el inventario ordenado y clasificando todo como se tiene que hacer”, dijo la edil a los medios.

Respecto a la seguridad del edificio en su conjunto, Maite González señaló que se están manteniendo reuniones sobre la “alarma, el estado del edificio y el tema de la luz, que era importante porque el edificio estaba sin luz salvo en la parte de hostelería”.

“No podemos mantener el edificio en las mismas condiciones de abandono en que se han tenido en los últimos años”, dijo con rotundidad.

En la biblioteca, además, también hay que hacer trabajos de limpieza y además de la alarma , señaló González, se están haciendo gestiones para cerrar todos los huecos que dan a la calle, para asegurar los documentos relacionados con la Constitución y el resto de la biblioteca”.