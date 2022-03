El arte como herramienta de terapia

Cádiz cuenta desde esta semana con un nuevo centro especializado en el trabajo con el colectivo de personas con diversidad funcional. Se trata de Tainte, un proyecto que pretender ser un lugar donde potenciar la capacidad de cada persona a través del arte. Las tres primeras letras del nombre del centro, ubicado en la plaza de San Severiano, son las que definen la intención de sus responsables: terapia artística integrativa. Nacida hace seis años en Madrid, esta iniciativa se propone usar las distintas ramas del arte para trabajar con estas personas que el centro divide en tres tramos de edad: infancia desde los tres años, adolescencia y adultos. Del 7 al 11 de marzo celebran unas jornadas de puertas abiertas que se pueden consultar en su página web.

José Juan Fernández, que comparte responsabilidad en el proyecto con Elena Mora y Carmen Rodríguez, explica que una de las claves de su trabajo está en la terminología que se utiliza al preferir hablar de diversidad funcional antes que de discapacidad: “Creo que esto es una de las cosas que nos diferencian en la manera de enfocar el trabajo. Nosotros hablamos de diversidad funcional porque la manera que tenemos de trabajar no es desde el límite o desde el déficit; es decir, no trabajamos con el diagnóstico, con la dificultad que tenga la persona a la hora de relacionarse, expresarse o comunicarse, sino que trabajamos con lo que hay: si la persona no tiene un lenguaje pero sí tiene un movimiento, potenciamos el movimiento; si la persona no tiene comunicación verbal pero sí tiene emisión de sonidos, potenciamos esto. El déficit o la limitación lo transformamos en un recurso potencial para desarrollar esa capacidad creativa”.

“Con este principio –explica Fernández– lo que hacemos es abrir un centro en el que a través del lenguaje universal del arte, porque creemos que el ser humano tiene innata su capacidad de crear, nos ponemos en relación con estos colectivos; por eso se llama Tainte y sus tres primeras letras se refieren a la terapia artística integrativa, porque integramos todo lo que compone a esa persona a través de ese lenguaje universal”.

Múltiples son las disciplinas artísticas que se convierten en herramienta de trabajo, en terapia, para lograr los objetivos, pues van desde la plástica, con la parte más pictórica o de dibujos, hasta la danza o el canto pasando por la poesía y la música.

Se trata de un trabajo personalizado, pues se adapta a la necesidad y circunstancia de cada persona, y además complementario a cualquier otra actuación que se esté realizando con dicha persona: “Lo que hacemos es abrir un servicio en el que nos ceñimos a la necesidad de la persona, de manera que si hay una persona que llega al centro y no tiene movilidad pero sí tiene un lenguaje reducido, pues vamos a trabajar con ella a través del lenguaje, vamos a trabajar a través de la poesía, el discurso o el canto, por ejemplo. Porque ya existen en la sociedad, gracias a Dios, muchos servicios que se dedican a ofrecer recursos que tienen que ver más con la rehabilitación, pero hay muy pocos en los que la rehabilitación quede en un segundo plano y trabajemos con la persona, que no haya un diagnóstico. Cuando vamos a trabajar con una persona, además, resulta un pilar fundamental conocer cuál es su contexto y saber también cómo se está actuando en los diferentes ámbitos donde la persona está recibiendo algún tipo de tratamiento o servicio, para que esto sea algo que sume; no se trata de solapar, sino de sumar”.

Tainte también trabaja con colegios que tienen aulas específicas con el proyecto educativo ‘El aula en movimiento’, con el que ahora mismo están trabajando en tres colegios de San Fernando.

Y además de ofrecer sus servicios a las personas con diversidad funcional y a sus familias, Tainte pretende llegar a los profesionales que habitualmente trabajan con estas personas: “Nuestra experiencia dice que la implicación de quienes trabajan con estos colectivos es tan alta que terminan saturados y con una batería de recursos muy baja. Hemos diseñado un servicio de formación para profesionales que trabajen con personas con diversidad funcional en el ámbito educativo, sanitario, social y cultural. Así, les acercamos recursos para que aprendan distintas maneras de comunicarse a través de los lenguajes artísticos y de las terapias creativas”.