Arrancan este jueves en Cádiz las VI Olimpiadas del Deporte Escolar de la Escuela Pública

El CEIP La Inmaculada recibiendo en noviembre la bandera de las Olimpiadas de manos del CEIP Gadir.

Las VI Olimpiadas del Deporte Escolar de la Escuela Pública arrancan este jueves en Cádiz, celebrándose esta vez en el CEIP La Inmaculada hasta el domingo 8 de marzo. La Flampa Gades invita a todas las familias y a la ciudadanía en general a acompañar al alumnado en el inicio de este evento que vivirá el jueves a las 17.30 horas el desfile inaugural, que partirá desde la Plaza de Madrid, desde los accesos de la grada de Tribuna del estadio Nuevo Mirandilla, hasta el CEIP La Inmaculada.

A esta cita acudirán autoridades locales y representantes de todas las entidades que han colaborado con la AMPA Vía Augusta del CEIP La Inmaculada en la organización de las Olimpiadas, acompañando a los niños y niñas en ese momento tan especial y reforzando la importancia de esta cita para toda la ciudad.

En esta edición participará alumnado de colegios públicos, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, y todos los centros educativos públicos, incluidos institutos, se unen en esta gran cita, "convirtiendo el deporte en un espacio de aprendizaje, convivencia y diversión para toda la comunidad educativa", como indican desde la Flampa.

Durante los cuatro días, además de las competiciones, habrá numerosas actividades pensadas tanto para el alumnado como para las familias y visitantes, que podrán disfrutar de espacios de convivencia, aprendizaje y entretenimiento. El evento cuenta con más de 100 voluntarios y voluntarias, así como con la implicación activa de las AMPA y AFA, "cuyo compromiso y colaboración hacen posible que las Olimpiadas sean una verdadera fiesta abierta a toda la ciudadanía".

Desde la Flampa Gades quieren "dar las gracias al Ayuntamiento de Cádiz por su compromiso y colaboración, que permiten llevar a cabo este evento. Asimismo, queremos agradecer a todas las entidades que han colaborado con la AMPA Vía Augusta, desde pequeños comerciantes hasta clubes deportivos y asociaciones, cuyo apoyo es fundamental para el éxito de las Olimpiadas".

El cartel de las Olimpiadas presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz en noviembre. / Lourdes de Vicente

Para esta cita deportiva y educativa el Ayuntamiento de Cádiz colaborará "reforzando el servicio de transporte urbano colectivo, facilitando la asistencia de las familias y contribuyendo al buen desarrollo del evento".

Desde la Flampa Gades se destaca la importancia de estas Olimpiadas, "que fomentan la actividad física, los valores de respeto, compañerismo e inclusión, y fortalecen el vínculo entre centros educativos, familias y comunidad".

El CEIP La Inmaculada coge el testigo del CEIP Gadir, colegio organizador de las Olimpiadas el año pasado. Rodrigo Leo, estudiante de sexto de Primaria, ha sido el creador de la mascota de estas olimpiadas, una estrella de mar de cinco puntas, por los cinco anillos olímpicos, llamada Inma. El cartel es obra de Marta García, antigua alumna del IES Cortadura y madre de tres alumnos del CEIP La Inmaculada,