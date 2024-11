Armas Trasmediterránea refuerza sus conexiones entre Cádiz y Canarias de cara a la campaña de Navidad

Cádiz/Tras la marcha de Huelva y la concentración de sus esfuerzos e infraestructuras, el Grupo Armas Trasmediterránea se afianza ya como uno de los referentes clave en el transporte de mercancías y pasajeros entre Canarias y la península, convirtiéndose en un pilar fundamental para la economía y supervivencia de los habitantes del archipiélago.

Según datos facilitados por la propia Armas Trasmediterránea, la compañía mueve más de tres millones de metros lineales de carga y más de tres millones de pasajeros cada año.

Tanto es así que la naviera, a sabiendas de que se ha convertido en uno de los canales logísticos fundamentales, junto con la naviera Boluda, para la provisión, en general, de las tiendas y empresas de archipiélago canario y para, a la vez, aliviar la acumulación de carga rodada en el puerto de Cádiz con destino a Canarias, cuando ya se aproximan las fechas navideñas y aumenta notoriamente la demanda, Grupo Armas Trasmediterránea ha programado tres viajes del buque 'Ciudad de Ibiza', que llega precisamente a las cinco de la tarde de este lunes, lo que le ha obligado a dejar la habitual línea que cubre con Las Palmas.

Así, el 'Ciudad de Ibiza' se encuentra ahora mismo camino de Cádiz y es tan sólo uno más de los tres viajes que están programados para aliviar la carga que, desde hace ya semanas, se acumula en el puerto de Cádiz en los lugares menos habituales.

Las conexiones entre Cádiz y Canarias están ahora mismo sustentadas de manera estable por el 'Villa de Tazacorte' y el 'Ciudad de Valencia'. Y será el Ciudad de Ibiza el que llega ahora para reforzar estas conexiones con las Islas Afortunadas, sobre todo de cara a las campañas de Navidad. A este buque se unió hace ya dos semanas el gaditanísimo J.J. Sister que ha llegado también a Cádiz para reforzar esta conexión.

El buque 'Ciudad de Ibiza' es un carguero que cuenta con una eslora de 160 metros, una manga de 23 metros y un calado de 6,20, que alcanza una velocidad de 22 nudos. Este barco que viene a reforzar a las líneas ya establecidas cuenta con capacidad para 200 pasajeros, 40 vehículos, dentro de sus 1.600 metros lineales. Además, el 'Ciudad de Ibiza' cuenta con una zona de butacas para turistas, camarotes dobles exteriores y cuádruples exteriores e interiores, además de una zona de restauración del tipo autoservicio, además de un bar-cafetería.

Desde Armas Trasmediterránea confirman de manera oficial tanto el refuerzo por parte del Ciudad de Ibiza como del J.J. Sister: "Se trata de operaciones puntuales que realiza la naviera para ampliar la capacidad de carga y ante necesidades del puerto. Este tipo de acciones son un ejemplo de la flexibilidad de la flota de Armas Trasmediterránea, que siempre que tiene disponibilidad realiza el flete de sus buques para transportar mercancías y contribuir a mantener el flujo de la carga entre Cádiz y otros puertos".

Varias fuentes de la comunidad portuaria consultadas confirman que es cierta esa saturación de carga existente a día de hoy en el puerto de Cádiz con destino Canarias debido a que los buques llegan llenos y la mercancía se queda en el puerto gaditano hasta no contar con un hueco en uno de los buques que conectan la península con el archipiélago.

Un ejemplo de flexibilidad

Es por ello, que Armas Trasmediterránea ha tomado la rápida decisión de aumentar las conexiones, al menos de manera transitoria, para así aliviar la saturación que existe en el puerto de Cádiz a día de hoy. De hecho, en días pasados se podían observar decenas de remolques ubicados en espacios que no se destinan habitualmente a esta finalidad.

Es el caso de la zona de amarre del buque fluvial de lujo La Belle de Cadix, que llegaba este pasado fin de semana, encontrándose con que toda la zona dedicada al desembarco de sus pasajeros estaba ocupada por remolques de varias compañías que tienen por destino Canarias.

No es la primera vez que Armas Trasmediterránea reacciona tan rápidamente a necesidades puntuales que se presentan en sus distintos puertos base o de escala. De hecho, estos mismos refuerzos se llevaron a cabo con motivo de los desplazamientos de verano o bien en otros finales de año, cuando se acerca la época de compras navideñas. Y eso sin dejar de lado la capacidad de reacción que demostró la naviera durante el Covid, ya que la población canaria depende, en buena manera de los productos que le llegan desde la península a través de puertos como el de Cádiz.

Cabe recordar que hasta hace unos meses estas conexiones entre la península y las islas se repartían entre los puertos de Cádiz y Huelva, pero una decisión empresarial hizo que Cádiz centralizara toda esta logística, trayéndose para territorio gaditano todas las operaciones que se llevaban a cabo desde la vecina Huelva.

El Grupo Armas Trasmediterránea optó por concentrar en el puerto de Cádiz, a partir del 19 de abril de 2024, sus operaciones de carga y pasaje entre la Península y Canarias, y dejó así el puerto de Huelva, donde llevaba operando desde 2011.

Esta decisión respondía al plan de mejora que implementó la compañía para incrementar el nivel de servicio a sus clientes. De este modo, adaptaba su oferta a los requerimientos reales de la demanda de pasajeros y carga en las líneas en las que opera, "mejorando su competitividad en el mercado y ahorro de tiempos", según la propia Armas.

El Grupo Armas Transmediterránea estuvo operando en el puerto de Huelva desde 2011, año en el que se puso en marcha la primera línea regular de pasajeros entre la capital andaluza y Canarias a través del ferry 'Volcán del Teide'.

Armas Trasmediterráneo necesita más suelo portuario

Esta decisión ha supuesto un evidente aumento de la carga de mercancía que llega a Cádiz desde Canarias. Este incremento ha desbordado las instalaciones con las que cuenta a día de hoy Armas Trasmediterránea en Cádiz, en el Muelle Marqués de Comillas. Esto ha provocado que la carga, con los remolques, se estén repartiendo entre distintos espacios portuarios. De ahí que se hace evidente que Armas Trasmediterránea necesitaría ahora, tras la decisión tomada por la naviera de centralizar todo su tráfico con Canarias desde Cádiz, la habilitación de más metros cuadrados dentro del espacio portuario para que allí se acumule toda su carga.

Fuentes del sector inciden en que se muestran comprensivos con situaciones puntuales como lo que ocurrió en verano, fecha en la que se instaló en el Muelle de Cádiz un escenario para dos ciclos de conciertos, el 'No sin música' y el 'Música del mar'. En esas fechas se recuperaron imágenes que no se veían desde hace años, con remolques aparcados en el Muelle Ciudad. A pesar de ello reivindican que zonas como la del punto de atraque de La Belle de Cadix se respeten para no dañar la imagen del puerto a la llegada de los turistas a bordo de este buque de lujo. O al menos, según indican las mismas fuentes, que si se colocan allí remolques que no sean frigoríficos, ya que estos tienen que estar con los motores en funcionamiento en todo momento, lo que supone un ruido que puede resultar molesto para los cruceristas que hacen noche en La Belle de Cadix.