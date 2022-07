"En el viaje hemos experimentado desde algún día de calma total a intentar evitar un huracán"

El buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, llega este jueves 21 a Cádiz para finalizar un viaje que comenzó en el mismo lugar el pasado mes de febrero. En el último crucero de instrucción encuadrado en la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo, el bergantín goleta ha pisado puertos de países que aportaron marinos a esta gesta y ha buscado difundir en ciudades españolas la circunnavegación que culminó el marino del que lleva nombre. Su comandante, el capitán de navío Manuel García Ruiz, responde a las preguntas de este medio poco antes de llegar a 'casa', tras 15.000 millas, en un crucero en que la tripulación y los guardiamarinas han podido conocer "un viaje del Elcano en toda su plenitud".

-Hablaba con usted en febrero y afrontaba este crucero de instrucción con el optimismo de que fuera lo más normal posible tras el anterior marcado por el covid. ¿Ha sido así?

-Efectivamente, en febrero, aunque estábamos superando una ola de contagios, nos encontrábamos en una situación comparativamente mucho mejor que en el crucero anterior, con mejor conocimiento del virus y, sobre todo, con la aplicación de las vacunas. Una vez iniciado el viaje, y teniendo siempre en cuenta las recomendaciones sanitarias propias y las del país visitado, el crucero se ha desarrollado de la forma más cercana posible a la normalidad. Hemos implementado una serie de restricciones, especialmente más duras al comienzo, y que se han ido suavizando conforme mejoraba la evolución de la pandemia. Gracias también a la responsabilidad de la dotación, que ha realizado un importante esfuerzo, no hemos detectado ningún caso a bordo.

-¿Ha podido la dotación bajar en los puertos, conocer las ciudades como en otros viajes?

-Sí, imponiendo las restricciones anteriormente mencionadas, se ha podido disfrutar de la cultura local, participar en actividades protocolarias, culturales, actos militares y realizar turismo con una normalidad casi absoluta. Para muchos de ellos, que sólo habían navegado en la vuelta al mundo del año anterior, ha sido una experiencia nueva, y han podido conocer lo que es un viaje del Elcano en toda su plenitud.

-A lo largo de estos meses tendrá guardados muchos momentos y además siendo su primer crucero al mando, ¿con cuál se queda especialmente?

-En general, con las acogidas tan calurosas en todos los puertos, especialmente los españoles y americanos. Como recuerdos, atesoro muchísimos que me quedarán grabados para toda mi vida. Por escoger solo uno, me quedaré, por motivos no sólo profesionales, sino también personales, con la breve escala en Cartagena, ya que fue el primer puerto donde entramos con la vela dada y, posteriormente, a la salida, volvimos a izarla en el interior de la dársena y pudimos realizar una pasada por delante de una gran multitud que había asistido a un acto en el que se nombró al muelle de cruceros como muelle 'Juan Sebastián de Elcano'. Esos momentos en que percibes el agradecimiento de la gente son inolvidables y muy emocionantes.

"El número total de visitantes a lo largo del crucero ha sido de unos 65.000"

-¿Y cuáles han sido los momentos más difíciles?

-En una navegación de varios meses siempre hay que afrontar momentos duros. A nivel personal, la dotación deja atrás familiares y amigos, pero no sus problemas, que ha de vivir en la distancia. Siempre que podemos intentamos facilitarles esa relación, o, como una gran familia que es el barco, arroparlos. Pero a nivel profesional, también tenemos que afrontar situaciones comprometidas. Algunas entradas o salidas de puerto han sido complicadas, por la mayor o menor pericia del práctico o de los remolcadores, o por las condiciones meteorológicas. En Barcelona, por ejemplo, el puerto se encontraba cerrado y las previsiones eran de empeoramiento, pero, gracias al arrojo del práctico, pudimos entrar y atracar. Si no, hubiésemos perdido la escala.

-¿Cómo se ha portado la mar? ¿Cómo ha sido la ida y vuelta por el océano Atlántico?

-Hemos experimentado de todo, como es lógico tras 15.000 millas. Desde algún día de calma total hasta intentar evitar un huracán, pasando por sufrir mar de altura considerable o cerrarnos por completo en niebla. El Mediterráneo en invierno fue bastante duro y capeamos algunos temporales, como era de esperar y, ya en el Atlántico, la ida fue muy placentera, aprovechando los alisios, pero a nuestro regreso tuvimos bastantes días de mala mar. Teníamos, además, que cumplir unos plazos por lo que no podíamos descuidarnos y esperar a que amainase o separarnos excesivamente de nuestra derrota, ya que se incrementaba excesivamente la velocidad necesaria para llegar a tiempo.

-Uno de los objetivos del crucero era difundir la gesta de la primera vuelta al mundo, ¿qué se ha conseguido?

-Hemos realizado numerosas actividades, algunas de ellas han sido temporales, como conferencias o el montaje de una exposición itinerante, pero otras no han sido efímeras, sino con vocación de permanencia. Así, hemos colaborado en la firma de numerosos convenios entre la Cátedra V Centenario Primera Vuelta al Mundo Elcano con universidades locales, hemos descubierto placas conmemorativas en varios puertos, entregado bustos o esculturas que van a quedar expuestos permanentemente, etc. Además, hemos conseguido un importante impacto mediático gracias al apoyo de los medios de comunicación, que se han hecho eco de la gesta y han supuesto un importante altavoz para su difusión.

-¿Tienen números de cuántas personas han visitado el barco a lo largo de estos meses en las visitas?

-La acogida en los puertos nacionales ha sido enorme. La media de visitas en estos puertos se sitúa en torno a las 15.000 personas, y eso teniendo en cuenta que el barco estaba abierto a visitas sólo unos dos días y medio, debido a que eran incompatibles con determinados actos protocolarios que se desarrollaban a bordo. En los puertos americanos la afluencia también ha sido elevada. El número total de visitantes a lo largo del crucero ha sido de unos 65.000.

-El buque llegará esté jueves 21 a Cádiz, ¿Qué nos puede adelantar de los actos que se realizarán en la ciudad? ¿Se podrá visitar el buque escuela?

-Tenemos prevista atracar a mediodía y esperamos contar con el recibimiento por parte de autoridades civiles y militares. Más tarde, un breve acto de devolución de las botas de vino que conmemoran el V Centenario de la I Circunnavegación y esa misma tarde, aprovechando la pleamar, marcharemos a San Fernando ya que debemos comenzar cuanto antes las tareas de mantenimiento y trabajos planificados dentro del plan de extensión de vida del barco para alcanzar en plenitud su Centenario. Además, muchas familias estarán esperando para poder abrazar a sus seres queridos. Todo ello apenas nos deja margen temporal para visitas, por lo que, lo más probable es que no podamos realizar jornadas de puertas abiertas, como nos hubiese gustado.

-Una vez que llegue a La Carraca, ¿qué le espera en los próximos meses al 'Elcano'?

-Como comentaba, debemos acometer a la mayor brevedad importantes obras para permitir que el barco siga navegando en condiciones seguras y marineras y mejorar su habitabilidad, además de las habituales obras periódicas de mantenimiento. Se van a realizar obras para continuar reforzando la seguridad estructural del barco. En esta ocasión, tras hacerlo en las dos primeras secciones el año pasado, se acometerá la tercera sección, lo que implica realizar una varada. Al mismo tiempo, comenzaremos el alistamiento del crucero de 2023. Y sin olvidar nuestra participación en los actos conmemorativos que esperamos celebrar cuando se cumplan los 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar, tras tres años de navegación habiendo completado la primera vuelta al mundo.