El Archivo Histórico Provincial de Cádiz recibe más de 12.500 documentos sobre el movimiento ecologista y pacifista

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que en 2025 está celebrando el 50 aniversario de su creación, ha incorporado a su catálogo el extenso fondo documental perteneciente al movimiento ecologista y pacifista de la provincia. Este fondo abarca más de cuarenta años de la historia reciente gaditana, ya que arranca en el origen de este movimiento reivindicativo, datado a finales de la década de los setenta del siglo pasado, y llega hasta el primer decenio del siglo XXI, concretamente al año 2009.

En total, el archivo gaditano, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha sumado a sus fondos más de 12.500 documentos, clasificados y custodiados en 126 cajas, a los que hay que sumar un importante conjunto de 115 carteles, además de diversos ejemplares de juegos educativos.

Según señala la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, esta documentación, “generosamente donada por la Federación Ecologistas en Acción”, supone una “importante fuente de conocimiento de la historia social y política reciente constituida por el movimiento ecologista y pacifista en la provincia de Cádiz”. Asimismo, la máxima responsable autonómica en materia cultural ha incidido en la relevancia regional y estatal de este nuevo fondo, ya que “da acceso al conocimiento de la problemática e historia medioambiental de Cádiz, insertándola tanto en el contexto andaluz como en la nacional”.

Del Pozo ha recordado que este nuevo conjunto documental viene a sumarse “a las actuales 140 colecciones documentales, públicas y privadas ya disponibles en este archivo gaditano para su consulta, garantizando así el libre acceso al conocimiento e investigación de nuestro rico pasado, así como su preservación y difusión”.

Otro de los carteles que forman parte del fondo documental. / D. C.

Entre los documentos donados se encuentran actas de asambleas, congresos y comisiones, correspondencia, dosieres de prensa, folletos, fotografías, diapositivas y colecciones de publicaciones y revistas. Entre estas colecciones periodísticas hay que destacar la presencia de títulos como ‘El Pregonero Verde’ (1988 a 2022); el Boletín informativo de la Federación Ecologista-Pacifista Gaditana (1986 a 1988); la publicación informativa del colectivo ecologista-pacifista ‘Araucaria’ (1991-1992), así como el boletín interno editado por la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (1990 a 1995). Todas ellas iban dirigidas originalmente tanto a los militantes de los colectivos ecologista y pacifista como al público sensibilizado con estas cuestiones.

El fondo procede de varias entidades eco-pacifistas, como la Asociación Ecologista Guadalete (El Puerto de Santa María, 1982), el Colectivo Ecologista-Pacifista Araucaria (Cádiz) o el Colectivo Ecologista Ortiga (San Fernando), grupos locales que se fusionan en 1990 en la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA), que actualmente configuran la Federación Ecologistas en Acción de Cádiz.

Parques naturales, bicicleta, Guadalete, Miramundo, OTAN no e insumisión

La documentación recoge muchos temas acerca de la problemática medioambiental de la provincia de Cádiz de las últimas décadas. Entre ellos, algunos tan destacados como el inicio del proyecto que luego sería el Parque Natural Bahía de Cádiz, la reivindicación del uso de la bicicleta como medio de transporte, el plan de recuperación del río Guadalete, la lucha contra la pérdida de las masas forestales en la Bahía o la plataforma ciudadana anti-incineradora de residuos urbanos de Miramundo.

También recoge múltiples materiales que permiten estudiar diversas reivindicaciones pacifistas como es el caso de “las marchas de Rota”, la oposición a la entrada de España en la OTAN y el posicionamiento ante el referéndum de permanencia en la organización atlántica de 1986, o los movimientos insumisión y objeción de conciencia (MOC).

Resulta muy reseñable la existencia del fondo integrado por 115 carteles editados tanto por los grupos locales, como por la Federación Ecologista-Pacifista Gaditana, Ecologistas en Acción-Cádiz, el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC) y las organizaciones pacifistas del resto de Andalucía y España. A este fondo se suma también la presencia de objetos como chapas y pines, así como de varios juegos didácticos destinados a promover la sensibilidad por los problemas medioambientales.

El documento del mes

Como señala el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Santiago Saborido, este fondo ha ingresado a la institución ya organizado y seleccionado “merced al trabajo previo desinteresado realizado por el archivero gaditano y activista ecologista Fernando Osuna”.

Saborido es el autor del estudio que acompaña la sección de los documentos de este fondo, que serán objeto, en los próximos meses de septiembre y octubre, de una muestra documental temporal en este archivo ubicado de la Casa de las Cadenas de Cádiz.